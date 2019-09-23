美司法部：中國國家支持偷竊技術 美企應加強防範

美國總統川普持續向北京施壓，要求中止不正當貿易行為之際，美國司法部也向企業警告，需加強防範。

司法部負責國家安全的副助理部長 Adam Hickey 表示，來自中國的商業竊盜活動案件增加，自 2012 年以來，司法部國安部門提起訴訟的商業間諜案中，有 80% 上牽涉到中國。

Hickey 指出，這可能是受害者更願意關注發生的事情、他們更願意向執法部門報告、或是他們受夠了這種事，這 3 種情況都算是好事。

司法部在 2018 年 11 月啟動了「中國行動專案 (China Initiative)」，旨在打擊來自中國的國家安全威脅及經濟間諜，並透過識別與提告商業機密與知識財產竊盜、駭客與經濟間諜活動來實現。

Hickey 指責，在關鍵技術上的自給自足，是中國工業政策的一部分，為實現這一點，國家支持這種竊盜做法，或是藉由鼓勵或視而不見等方式來達成。

他認為，這與「中國製造 2025」計畫有關，在機器人、科技、航空、鐵路運輸、生物製藥等十個關鍵產業上，他相信，這裡至少有 8 個產業涉及靠偷竊技術來達成。

Hickey 拒絕評論中國電信龍頭華為，但他強調，電信公司和供應鏈已經對美國國家安全產生威脅。美國不僅要研究這些企業是否存在所謂的後門，還是故意的漏洞，同時需要研究政府利用這家公司的意圖與能力。