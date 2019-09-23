又傳無人機出沒！杜拜國際機場關閉15分鐘 航班轉降他處

杜拜國際機場週日 (22 日) 表示，由於「可疑的無人機活動」，杜拜國際機場關閉了 15 分鐘。

機場發言人表示，「杜拜機場可以確認，由於懷疑無人機活動導致兩班航班改航，杜拜國際機場在阿拉伯聯合大公國 (阿聯酋) 當地時間下午 12:36 短暫關閉至 12:51。」

發言人說：「安全是我們的最高原則，杜拜機場正與當局和服務合作夥伴緊密合作，以確保正常運作並儘可能地減少給客戶帶來的不便。」

阿聯酋航空 (Emirates Airline) 發言人發表聲明表示，從澳洲布里斯本經新加坡和來自印度德里的航班，被轉移到阿聯酋其他地區附近的機場。

聲明指出，「阿聯酋航空可以確認，由於可疑無人機在周圍空域活動，2019 年 9 月 22 日週日杜拜國際機場已從當地時間 12.36 關閉至 12.51 。結果是，從布里斯班和新加坡飛往杜拜國際機場的 EK 433 航班被轉移到杜拜世界中央機場 (Dubai World Central)，從德里飛往杜拜國際機場的 EK 511 航班被轉移到 Sharjah 國際機場。」

杜拜世界中央機場也稱為 Al Maktoum 國際機場，位於 杜拜西南 23 英里的 Jebel Ali，是個龐大的物流樞紐。Sharjah 國際機場位於杜拜國際機場以北約 15 英里的阿聯酋 Sharjah 酋長國。

阿聯酋航空聲明指出：「領空重新開放後，改飛的航班返回杜拜國際機場。」「阿航將在需要的情況下，會為受影響的乘客提供其他重新預訂選項和酒店住宿，阿航對由此給您帶來的任何不便深表歉意，但我們的乘客和機組人員的安全至關重要，不會受到任何損害。」

杜拜國際機場是全球最繁忙的國際旅客機場，2018 年旅客吞吐量達 8910 萬人次。

該事件的發生適逢該地區緊張局勢急劇升級之際，無人機和巡航導彈 8 天前襲擊沙烏地阿拉伯的石油設施，當地石油設施一天之內就損失了沙國一半的原油產量，並使石油市場陷入混亂。

葉門胡塞運動宣稱上週對這兩個沙特阿美公司 (Saudi Aramco) 的設施進行襲擊，但美國和沙烏地阿拉伯堅持認為叛軍不太可能進行襲擊，專家們形容這是「精準攻擊」，美、沙兩國將責任歸咎於伊朗，但伊朗否認這一指控。

自 2015 年以來，胡塞運動就一直與沙烏地阿拉伯進行戰鬥，上週三 (18 日) 還威脅要攻擊阿布達比和杜拜的目標。阿聯酋一直在與沙國領導的葉門聯軍並肩作戰，據說該聯軍殺死了成千上萬葉門人。

胡塞運動軍事發言人週三說：「我們在阿聯酋有數十個目標，我們選擇了阿布達比和杜拜，這些目標隨時可能受到打擊。」