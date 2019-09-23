台股盤前－本周摩台結算、季底作帳效應 大盤有望往萬一關卡邁進

美股上周五 (20 日) 受到中方取消美農場參訪行程、川普放話無需在 2020 大選前達成協議，加上四巫日結算等影響，終場四大指數皆收黑，但隨著歐美央行降息、蘋果新機銷售優預期，加上摩台期將結算、季底作帳效應，大盤有望續往萬一關卡邁進，台股上周五 (20 日) 終場則小漲 34.99 點、收在 10929.69 點，成交量 1445 億元。

美股四大指數上周五表現，道瓊指數下跌 159.72 點或 0.59%，收 26935.07 點；那斯達克指數下跌 65.21 點或 0.8%，收 8117.67 點；標普 500 指數下跌 14.72 點或 0.49%，收 2992.07 點；費城半導體指數下跌 29.07 點或 1.83%，收 1563 點。

晶圓代龍頭台積電積極研發先進製程，董事長劉德音上周在 2019 國際半導體展 SEMICON Taiwan 表示，5 奈米剛走出研發階段，預期明年將是急速擴張的一年，目前研發主力在 3 奈米，至於 2 奈米製程，目前還在持續研究中。

鴻海集團強攻智慧工廠平台服務，傳出旗下工業富聯 (FII) 與全球汽車零組件敏實集團簽約，建立夥伴關係，主要推動車用零組件的智慧工廠平台服務，布局未來中國汽車產業園區的智慧發展。

金管會強力整頓銀行保險業，截至 9 月中，金管會今年罰鍰收入已超過全年所編列的預算 2.06 億元，達 2.27 億元，其中又以保險業罰鍰最重，不過金管會預期，業者將逐步改善法遵、缺失，因此明年預算下調至 2.02 億元。

立法院交通委員會今 (23) 日將邀請行政院科技會報辦公室、交通部、NCC 等，針對台灣 5G 釋照計畫、發展行動方案，召開跨部會會議，研擬是否會發出 5G 專網專頻，而交通部也規畫 2023 年第二波 5G 釋照。

法人表示，歐美央行降息為股市挹注強心針、蘋果新機銷售有望帶動蘋果概念股，加上本周摩台期結算、投信法人季底作帳因素，有利盤勢持續高檔震盪，緩步往萬一關卡前進。