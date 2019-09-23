安力重慶二廠新產能Q4逐步開出 車用領域也有新斬獲

金屬壓鑄及沖壓件廠安力 - KY(5223-TW) 8 月營收以 1.44 億元創 9 個月來新高，重慶新增的重慶二廠預計第 4 季開出新產能，逐步貢獻營收，安力並進一步鎖定在天然氣、汽車應用等非資訊應用產品，2020 年新產能開出後，車用產品線將成中、長期推升獲利關鍵。

安力 8 月營收為 1.44 億元，月增 7.55%，年增 6.62%，累計前 8 月營收 9.2 億元，年增 3.3%。第 4 季除新廠產能陸續完工開出，也是原有產品旺季，安力 - KY 預計，美中貿易戰紛擾下，營收仍可維持成長。

安力 - KY 去年起，在散熱產品壓鑄及沖壓件產品外，積極進行市場多元布局，並鎖定中國內需民生、5G 光纖、伺服器、電動車等領域，成果可望自今年第 4 季起顯現。

安力 - KY 的新產品則深耕中國民生內需市場，與重慶當地的大企業開發天然氣產品，產能方面重慶廠二廠廠房工程已完工，預計第 4 季生產線產能開出後，2020 年起逐步貢獻營收

安力 - KY 開發車用部分，在汽車內構件及電控類相關應用產品已有進展，目前汽車中控面板相關產品開始出貨，汽車電裝馬達內構件及其他電控類應用，今年第 4 季也會小量出貨，為佈局車用產線及整體長遠營運考量，安力湖州擴廠計畫持續進行，2020 年產能開出後車用產品線應為該公司中、長期推升獲利的關鍵。