台股盤後—投信力拱中小型股 週線連5紅收10929點

蘋果新機今 (20) 日開賣，在權值三王領軍與蘋概股助攻下推升台股開高走高，加上投信內資鎖定 PCB 與 IC 設計等族群低價股積極認養，大盤終場小漲 34.99 點收在 10929.69 點，成交量放大至 1445 億元，週線上漲 102 點連續 5 週收紅。

台股 9 月以來在熱錢持續湧入激勵下，指數攻上 10900 點關卡，但隨著聯準會利率政策拍板、美中副部長級貿易談判登場，外資趁著利多出盡逐漸獲利了結，買盤熱度降溫壓抑台股漲勢，進攻「萬一」略顯無力。

今天盤面亮點集中市場主要由汽車、觀光、電器電纜、油氣與紡織領軍，漲幅均在 1% 以上；店頭市場則由半導體、電腦與通信扮演多軍領銜。次族群中，則以 PCB、IC 設計族群與散熱族群相對受買盤青睞。

權值三王中，台積電與大立光漲勢虎頭蛇尾，在賣單調節壓力下股價拉回至平盤整理，鴻海則相對強勁漲幅逾 1.3%。

汽車類股中僅龍頭股和泰車獨強，在買盤挹注下激勵股價大漲逾 8%，三陽小漲逾 1%，但中華車與裕隆則相對疲弱，股價分別走跌 1.2%、2.2%。

次族群中 IC 設計與 PCB 堪稱盤面亮點，IC 設計族群在投信資金追捧下，包括通嘉、揚智、迅杰與旺玖股價同步攻上漲停關門，世芯 - KY 也有 8% 以上漲幅，堪稱今天台股盤面亮點族群。

PCB 族群中銘旺電在買單加持下漲勢凌厲，股價攻上漲停關門終場收在 20.6 元，柏承也有 5% 以上漲幅，新復興與燿華股價雙雙大漲逾 3%。

法人指出，外資今天在期指、選擇權上明顯減碼，加上中央銀行昨日宣示將迎戰熱錢後，讓外資頗有獲利了結意味，台股盤勢目前主要靠投信積極認養中小型低價股支撐，須留意下週適逢第 3 季底須留意結帳行情翻轉盤勢。