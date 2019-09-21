app國際下載增長降速 CEO歎市場競爭艱困 Netflix重挫5.5%

Netflix (NFLX-US) 執行長 Reed Hastings 週五表示，公司計畫堅持靠原創內容策略，在不斷升溫的串流影視大戰中抵禦新進強敵。

Hastings 承認，從 11 月開始「就是一個全新的世界。」因為屆時蘋果推出 Apple TV+、迪士尼推出 Disney+，再過幾個月 NBCUniversal 的串流影視服務 Peacock 也會加入戰局，此外業界既存對手 Hulu 和亞馬遜的 Prime Video 亦不容小覷。

「這是場艱難的競爭，直接面向消費者的銷售方式，將讓消費者有許多選項。」因串流媒體服務的競爭加劇，Netflix 今年大部分時間股價一直承受壓力，且在過去一年中，Netflix 股價已下跌約 25%。

Netflix 國際成長之路顛簸

Hastings 受訪之際，Evercore ISI 週五分析報告指出，Netflix 的國際成長恐怕有不確定性。

Evercore ISI 分析師 Lee Horowitz、John Belton 和 Vijay Jayant 報告指出，Netflix 第三季財報恐怕會顯示其國際成長之路顛簸，因為自 7 月開始，Netflix 的 app 國際下載次數已呈現下降，且最新數據顯示，這趨勢到 9 月中旬尚未有起色。

本月迄今 Netflix app 在蘋果 App Store 和谷歌 Play Store 的國際下載次數較去年同期增長約 5% 而已，較 7 月和 8 月成長 21% 的力道減緩許多。

Evercore ISI 分析團隊給予 Netflix 股票「符合大盤」的評級，目標價 380 美元。他們預期 Netflix 國際淨增人數 680 萬人，該公司預期為 620 萬人，意味「Netflix 第三季國際訂閱人數可能只朝向符合預期的方向前進。」

「我們認為，數據顯示出，只要到月底前狀況沒有顯著改善的話，第三季國際訂閱人數確實有不達標的風險。」

Netflix 週五股價下挫 5.5%，收 270.75 美元，盤後續挫 1%，同日 S&P 500 指數小幅收漲。