Roku重挫近14%！Comcast祭出免費串流影視盒、臉書也推機上盒

Comcast (CMCSA-US) 宣布為剪線客戶推出一項新交易，以及臉書 (FB-US) 公布一款能串流電視節目的新設備後，Roku (ROKU-US) 週三重挫 13.7%、Netflix (NFLX-US) 收低 2.4%。

Comcast 宣布，針對只訂閱其網路但沒有訂閱有線頻道的用戶，將免費提供 Xfinity Flex 串流影視機上盒，該款設備先前要價每月 5 美元。Xfinity Flex 機上盒彙集了來自 Netflix、YouTube 和 Amazon Prime 眾多熱門平台的內容，使其可直接與 Roku 的機上盒競爭，因為 Roku 的機上盒也同樣彙集多種內容商的電視節目和電影。

與此同時，臉書推出一款搭載相機和麥克風的小工具「Portal TV」，可以連接到用戶的電視，以進行視訊通話，也可串流來自 Amazon Prime Video、Facebook Watch、 Showtime、Starz 和其他平台的影視內容，預計 11 月 5 日出貨、售價 149 美元。

臉書 Portal TV （圖片：AFP）

Roku 今年股價已上漲 2 倍以上，對相信 Roku 市值能成長至超過 150 億美元的投資者來說，市場出現更多競爭都可能成為投資者的風險。

串流媒體現在已是科技界內競爭最猛烈的領域之一，產業巨擘和傳統媒體公司都角逐爭奪觀眾人數和廣告商的青睞，數家企業近期紛紛推出相關服務以分食市場大餅，例如蘋果 (AAPL-US) 的 Apple TV+ 、迪士尼 (DIS-US) 的 Disney+，以及 Comcast 旗下 NBC Universal 單位推出的新產品「Peacock」等等。

然而，券商古根漢 (Guggenheim) 不為所動，依舊調升 Roku 目標價，自 119 美元升至 170 美元，並認為 Roku 是串流影視平台的「產業領袖」。

「該公司擴大其國際產品以及眾多新串流影視服務，同時發布全球成長目標，我們認為，市場低估了該公司推動大幅經濟成長和創造股東價值的機會，因此我們將 12 個月期的目標價自先前的 119 美元調升至 170 美元，並維持買進評級，這一變化主要反映我們對 Roku 國際事業價值的更新評估。」