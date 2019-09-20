資料中心需求強勁 凡甲、佳必琪營運進補

隨著資料傳輸量增加，網路營運商 Google 與臉書都積極建置更多資料中心，市場看好需求將持續成長，除可帶動伺服器出貨成長，也有助連接器與線束等相關業者營運，其中凡甲 (3526-TW)、貿聯 - KY(3665-TW) 與佳必琪(6197-TW) 等相關各廠，均可望受惠。

隨著影音平台興起，各大內容網站處理資料量持續增加，網路營運商 Google、Facebook 等均積極建置更多資料中心，滿足內容處理需求，帶動伺服器出貨成長，其中電力、信號及網路建置，帶動大量連接器及線束出貨成長。

隨著資料中心規模不斷擴大，業者表示，連接器及線束需求相當強勁，研調機構 TrendForce 也預測，資料中心伺服器 (Hyperscale Server) 今年市占率將接近 33%，明年可望達到近 4 成的水準，整體數量持續成長。

以國內業者來看，凡甲近期在伺服器應用的滲透率逐漸提升，透過下游代工客戶，打進四大終端品牌資料中心應用，隨著需求攀升，營運表現也看增。

凡甲近年也積極降低筆電的營收占比，目前伺服器應用與筆電連接器的趨勢，也有利改善毛利率及獲利表現。

線束方面，貿聯高速線材從機內線拓展至機外線，佳必琪高速傳輸線也在上半年通過美系大客戶認證，法人分析，由於高速傳輸線的單價、毛利均較佳，均將成為業者獲利成長動能。