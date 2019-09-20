台股盤前- 外資買盤縮手個股面臨漲多拉回壓力 力守5日線唯量是問

台股昨 (19) 日在外資買盤縮手、內資持續調節情況下，成交量能萎縮，大盤指數失守 10900 點關卡，法人表示，美股表現平淡、外資買盤觀望缺乏量能支撐的情況下，部分漲多個股恐面臨漲多修正壓力，指數能否穩守 5 日線，需看成將量能否提升。

美國聯準會 18 日如市場預期宣布降息一碼，但聯準會後聲明與從利率點陣圖來看，年底前再次降息機率渺茫，聯準會不夠鴿派的態度，加上貿易談判的不確定性尚未解除，美股四大指數漲跌互見，但漲跌幅不大指數在平盤附近游走。

從資金面動向來看，台股日前在外資大幅買近 180 億元後，昨日外資買超量能明顯退潮，僅買超台股 10 億餘，代表內資的自營商持續賣超調節，賣超金額 13.13 億元，投信小幅賣超約 3 億餘。

觀察外資這兩天進出方向，18 日為參與台積電除息，外資集中火力大買台積電，除息前夕單日買超逾 2.6 萬張，但昨日台積電秒速完成填息後，買盤力道明顯降溫，資金轉進台企銀、旺宏、聯電等標的。

從外資買賣超變化來看，外資買超前五大個股中，僅台企銀買超逾 1.7 萬張，其他買超張數均低於 1 萬張，但賣超前五大標的，前四名賣超張數全都超過 1 萬張，反映外資買盤力道有縮減趨勢。

整體而言，台股在攻上 10900 點後越接近高檔套牢區，越有「近關情怯」的味道，加上外資買盤縮手，內資持續獲利了結下車，需留意部分漲多個股拉回整理壓力。

