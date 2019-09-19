台股盤後－外資大買後走人？權值股壓盤 失10900點、力守5日線

受到美國聯準會降息 1 碼的影響，加上半導體展題材帶動下，台積電今 (19) 日開盤秒填息，推升指數最高衝到 10954.18 點，不過外資昨天大買完成拉高結算的階段性任務後，今天隨著權值股壓盤，拖累大盤指數由紅翻黑，終場加權指數下跌 34.75 點、收在 10894.7 點，力守 5 日線支撐，成交值 1126.63 億元。

台積電今年第二度除息秀，開盤就秒填息，不過強勢力道並未維持，追價買盤後繼無力下，賣壓隨即紛紛出籠，終場台積電收在平盤 265 元。

台積電目前集中火力在 3 奈米製程的研發，進度也非常順利，受到台積電利多加持影響以及半導體展題材發揮，半導體設備相關個股成盤面焦點，世芯 - KY、家登皆亮燈漲停，統懋、智原、創意、昇陽半導體、立積等都呈現強漲。

蘋果新機明天開賣，蘋概股今天也有表現，嘉聯益勁揚 5%，建準、兆利、旺宏等都勁揚超過 2%，股王大立光更是站上 4300 元作收，收盤創近 2 個月以來收盤新高。

盤面壓盤重心為權值股，鴻海、聯發科、友達、群創、台塑四寶、富邦金、元大金、兆豐金都一片綠油油。

整體來說，台股昨日在外資力拱下推升指數衝破 10900 點關卡，外資在連 10 個交易日買超台股後，頗有完成拉高結算的階段性任務之姿，後續要觀察外資操作，加上由於台積電來到接近歷史高點的價位，且大盤也來到前波高點，今日在量能無法有效放大之下，台股短線將維持高檔整理。