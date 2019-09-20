A股季度調整盤後生效 預計被動增量資金規模將創新高

今 (20) 日收盤，富時羅素及標準普爾道瓊兩大指數公司納入 A 股的調整將生效，市場預計將合計為 A 股帶來 51 億美元的被動增量資金。

與今年的前 3 次 A 股納入生效日相比，今日納入生效後帶來的被動資金規模將創下歷史新高。

根據標普道瓊斯之前公佈的計劃，1099 檔 A 股標的將於 9 月 23 日開盤前一次性以 25% 的納入因子納入其指數體系。

至於富時羅素 2019 年 9 月的季度調整名單也將於同日生效，這次富時羅素把中國 A 股的納入因子由 5% 提升至 15%。

就意味著追踪上述兩大指數的被動資金要在前一個交易日，也就是今日收盤前完成基本持有股數。

一位市場人士表示，對交易價格要求比較嚴格的被動指數基金，為使得交易價格盡可能接近收盤價，達到最少的追踪誤差，一般會在尾盤集中買入。

但不排除其他的被動資金在達到相關要求時提早建立部位，以平滑指數生效日前後的市場波動。

富時羅素相關人士表示，追踪指數的被動資金需要在今日收盤後建立部位，但是通常會提早逐步加碼，不用一定全數等到收盤。

而在過去幾次指數調整生效前，北向資金在 A 股尾盤均有劇烈湧動，這次 51 億美元的被動資金量超過之前任何一次，使得今日 A 股盤面走勢更值得期待。

截至 11:23 止，上證指數暫時突破 3000 點大關，來到 3003 點，早盤指數走勢則是在平盤附近來回整理。



資料來源: 東方財富網, 上證指數即時走勢

5 月 28 日及 8 月 27 日，MSCI 分別將 A 股的納入因子提升 5%，每次帶來約 36 億美元的被動資金；6 月 21 日，富時羅素進行第一階段納入 A 股作業，帶來 20 億美元的被動資金。

而根據歷史經驗，指數調整生效前，北向資金往往在尾盤大舉買進，對指數形成衝擊。

具體來看，5 月 28 日，MSCI 擴大納入 A 股第一次生效，北向資金大舉掃貨，以資金餘額計算，淨買入額一度超過人民幣 110 億元，帶動 A 股尾盤走揚，三大股指齊收漲。