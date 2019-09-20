印刷電路板龍頭股熱到發燙 中國5G發展雄心刺激股價騰飛

【彭博】-- 5G 是大中華股市的當紅概念，作為 5G 產業鏈上的重要一環，印刷電路板 (PCB) 股票近期也行情火爆。

PCB 的兩只龍頭企業深南電路和滬電股份今日在 A 股雙雙邁向紀錄新高，滬電股份股價在三季度已經翻番，勢創上市 9 年來的最強季度表現，深南電路本季漲幅也有 55%。印刷電路板是電子產品的關鍵部件，在 5G 基站、通信網絡和汽車電子等領域應用廣泛。

在貿易戰的背景下，中國政府今年 6 月初向運營商發放了 5G 牌照。花旗在當時評論表示，5G 發牌加速彰顯中國支持國內運營商、並維持 5G 領導角色的努力。牌照發放後，運營商網絡建設漸次鋪開，PCB 等產業鏈中上游率先受益。

(圖表取自彭博)

「6 月份以來 PCB 類股票升勢加速，主要是 5G 基站出貨量符合預期，加之終端設備更新需求啟動，訂單放量，滬電、深南盈利預期確定性高，」耀才證券分析師黃澤航表示，「目前 5G 仍處於大規模建設和商用起步階段，」 未來供應鏈的估值和盈利中樞上行將繼續為 PCB 帶來投資機會。

滬電股份和深南電路上半年淨利潤同比增速分別達到 143% 和 68%，彭博匯總數據顯示，分析師預測這兩家在 2019-2021 年的盈利復合增速也將達到 44% 和 36%，比 A 股股王貴州茅台 20% 的預測增速還快。

「去美國化」

除 5G 相關需求外，中國電路板企業同時還受益於高新科技產品國產化的訴求。滬電股份和深南電路都是華為供應鏈概念，群益證券分析師朱吉翔表示，「從去年開始華為在供應鏈方面就已經很明顯的去美國化。」

長安基金投資總監徐小勇上周接受彭博採訪時也稱，美國 (對華為的) 制約會促進國內的科技創新發展，促使華為等企業轉向培育國內 5G 領域的供應商，「五年時間可能這些公司在全球範圍內都會有競爭力。」

徐小勇管理的長安裕隆靈活配置基金二季報顯示，滬電股份是其重倉股之一，他在三季度也增加了一些電子股的比例。彭博數據顯示，該基金成立約一年以來回報超過 50%，在逾 2500 只同類基金中打敗了 99% 同行。

大漲後，滬電和深南兩家公司已經估值不菲。滬電股份未來 12 個月的預測本益比在 37 倍，大幅超出過去兩年的平均水平 22 倍。深南電路則在 41 倍，也同樣高於其過去一年的均值 30 倍。

但在朱吉翔看來，在業績成長預期下，「PCB 板塊的行情預計還將持續。」他認為深南電路的長期目標價能看到約 200 元人民幣，當前股價在 158 元左右。