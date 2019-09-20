日本8月核心CPI年增0.5% 寫近2年低點

日本總務省在週五 (20 日) 公布， 日本 8 月全國消費者物價指數 CPI，在去除生鮮食品後的核心 CPI 為 101.7，較去年同期上揚 0.5%，上揚率較上 (7) 月減少 0.1%，也是 2017 年 7 月以來，近 2 年 1 個月最低。

這是日本核心 CPI 連續第 32 個月的上揚紀錄，表現也與路透社在事前所統計的市場預測相同。

(圖片：翻攝自日本總務省官網)

日本總務省的官員表示「雖然在上月比方面，數字有變得較小，但仍在 0% 後半水準推移，可視為緩慢上升的傾向仍持續當中」，在看法上與上月相同。而對於近來不穩定的原油價格表現，日本總務省認為「物價要反映出原油價格變化，會有時間上的落差。觀察中東局勢變化，要在短期內作出判斷有相當難度」。

原物料的上揚，還有生鮮食品以外的食品，以及教育娛樂支出的貢獻度高。食品中的冰淇淋，由於主要製造商實施漲價，價格較去年同期上揚 8%。外食業者也因為人事成本提高，而將成本轉嫁到消費者身上。電價持續維持在高水準，家電等耐久財的價格也出現明顯上揚。

而在另一方面，交通與通訊，還有汽油則拉低了數字表現，行動電話的通訊費用較去年同期下滑了 5.7%。

CPI 總合指數較去年同期高出 0.3%，增長率較上月減少 0.2%。由於日照量不足的影響，去年價格維持高檔的番茄、小黃瓜、高麗菜，在價格上的下跌也有帶來影響。

在不含生鮮食品與能源的超核 CPI 總合指數方面，則較去年同期上揚 0.6%。