美8月CPI年升1.7% 核心CPI暴衝上揚2.4%

美國 8 月核心通膨上揚到一年來新高，主要是由醫療支出所推動。這昭示著通膨趨勢已逐漸穩固，而未來對中國商品所新增的關稅，還可能讓美國物價愈走愈高。

美國勞工局周四 (12 日) 公布，排除食品與能源的 8 月核心消費者物價指數 (CPI)，月率上揚 0.3%，年率則上揚 2.4%，超乎經濟學家預期；而整體 CPI 月率則升 0.1%、年率則上揚 1.7%，低於市場預期。

美國核心 CPI 各月年率 (圖: Tradingeconomics.com)

美國各月 CPI 年率 (圖: Tradingeconomics.com)

彭博社報導，8 月核心物價上升，反映美國民眾醫療支出揚升幅度是 2016 年以來最多，同時，人們所支付的健保費用也是紀錄新高。

如果通膨持續穩定上揚，聯準會可能就得三思，今年還要不要繼續降息。不過外界都預期，在全球經濟成長前景黯淡、貿易戰令企業投資望之卻步的環境下，下周的利率政策會議應該會再次降息。

9 月 1 日起，一批中國商品關稅已經生效，因此美國 9 月通膨應該還會繼續上揚。而下一輪的加徵關稅，川普決定延後至 10 月 15 日再執行，因為中美官員正試著恢復貿易談判。

周四所公布的另一項數據，則是初次申請失業救濟金人數。上週初請失業救濟金人數降至 4 月以來新低，顯示美國整體勞動市場仍屬健康，雖然美國經濟其他方面可能略有放緩。