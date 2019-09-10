馬雲今卸任！結束20年阿里巴巴帝國

即將 55 歲的馬雲，已在今日 (10 日) 正式卸任阿里巴巴集團董事會主席一職，明天同時也是阿里巴巴成立 20 週年，交接給現任集團執行長張勇，據了解，馬雲卸任後，將繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員，直到明年的年度股東大會。

《彭博社》報導，一手打造了阿里巴巴王國的馬雲，目前擁有阿里巴巴 5.3% 的股份，價值 246 億美元，相當於是他在 2012 年擁有價值 26 億美元的 7.4% 股份的 10 倍。

自 2013 年馬雲接任董事會執行主席以來，截至 2019 年 3 月止，阿里巴巴的收入已飆升約 1,100% 至 378.8 億元人民幣，相當於 562 億美元。並且阿里巴巴擊敗了 EBay 和亞馬遜，成為目前全球最大的雲端計算中心之一。

一手打造了阿里巴巴王國的馬雲，在 2016 年成為亞洲最富有的人。(圖片: 彭博)

根據《彭博社》彙編的億萬富翁指數 (Bloomberg Billionaires Index) 顯示，馬雲如今是亞洲最富有的人，在全球排名第 14 位，財富淨值在 2017 已攀升了 85 億美元，達到 418 億美元。

去年的今天，2018 年 9 月 10 日，阿里巴巴釋出馬雲將在一年後卸任的消息，據外電報導，阿里巴巴將在今日晚間於杭州舉辦的 20 週年慶祝晚會上，舉行馬雲與張勇的交接儀式。

馬雲與其他 17 個夥伴 1999 年在杭州一間公寓裡成立了最初的阿里巴巴，透過互買對方拍賣的商品，吸引賣家進駐網站拍賣商品，2003 年，阿里巴巴成立了淘寶網，搶攻電子商務的消費市場。

馬雲在 2004 年推出了廣受中國民眾愛戴的支付寶，是全球最受歡迎的行動支付之一 (圖片: AFP)

為解決淘寶網線上支付的隱私問題，馬雲在 2004 年推出了廣受中國民眾愛戴的支付寶，目前更是全球最受歡迎的行動支付之一，全球用戶超越 10 億人。

從英語老師到超級富翁，馬雲的創業故事被稱為「奇蹟」，他一路自學商業，建立了在紐約上市、擁有 10 萬職員的阿里巴巴帝國。

自 1999 年成立以來，阿里巴巴已經從一家傳統的電子商務公司發展成為一家從物流到食物外送和雲端計算的企業集團，目前阿里巴巴市值超過 4600 億美元。

馬雲將在卸任後繼續作為阿里巴巴永久合夥人。

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