嘉泥與洲際酒店集團簽管理合約 強強聯手力拓沖繩市場

嘉泥 (1103-TW) 跨足飯店業再下一城，子公司嘉新琉球開發合同會社今 (17) 日與洲際酒店集團 (IHG) 日本子公司，簽訂沖繩豐崎溫泉度假酒店管理合約。

嘉泥積極搶進衝沖繩飯店市場，繼首家飯店 Hotel Collective 之後，將打造第 2 家頂級酒店 InterContinental Okinawa Chura SUN Resort。

嘉泥表示，本次與洲際酒店集團簽署長期管理合約，引進五星級洲際酒店及度假村品牌 InterContinental Hotels & Resorts，未來由洲際酒店集團日本子公司直營。

嘉泥指出，考量「InterContinental」為國際公認的五星級品牌，且 IHG 在經驗、可提供之資源及品牌價值，都可望為飯店品牌管理帶來效益。

據了解，InterContinental Okinawa Chura SUN Resort 位於豐崎海灘旁，規模達 3.69 萬平方公尺，共有 373 間客房，擬開發為五星級休閒觀光飯店及 Villa，預計 2023 年完工。

而嘉泥現階段最大的飯店開發案，為位在沖繩國際通的 Hotel Collective，目前進展順利，主體建築工程基本完成，室內裝修也已完成近 6 成，公司透露，年底能如期完工試營運。