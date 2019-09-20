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[表一1]台灣集中市場公告注意交易資訊

※來源：台灣證券交易所
09月19日 交易日

日 期  注意交易股票名稱
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09/19  泰碩、玉晶光、世芯-KY、立積、杜康-DR
09/18  智寶、連宇、大立光、泰碩、美德醫療-DR
09/17  燿華、智寶、連宇、吉祥全、泰碩
09/16  華擎、奕智博
09/12  三洋紡、連宇、泰碩、玉晶光、華擎、立積、杜康-DR
09/11  三洋紡、連宇、泰碩、玉晶光、榮科
09/10  高興昌、倫飛、泰碩、玉晶光、上海商銀、杜康-DR
09/09  倫飛、玉晶光、榮科、上海商銀
09/06  普安、怡利電、夆典、銘異、泰碩、玉晶光、榮科
09/05  宏泰、中環、燿華、泰碩、玉晶光、美德醫療-DR、杜康-DR、好樂迪
09/04  宏泰、中環、普安、泰碩、世芯-KY、泰鼎-KY、立積、好樂迪
09/03  宏泰、燿華、普安、大立光、夆典、泰碩、鎧勝-KY、杜康-DR
09/02  瑞昱、夆典、蔚華科、泰碩、海華、訊映、立積、美德醫療-DR
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09月份累計次休市：01、07、08、13、14、15、21、22、28、29

代號   名稱      次數  注意交易日期
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1472   三洋紡      02  11、12
1612   宏泰        03  03、04、05
2008   高興昌      01  10
2323   中環        02  04、05
2364   倫飛        02  09、10
2367   燿華        03  03、05、17
2379   瑞昱        01  02
2375   智寶        02  17、18
2482   連宇        04  11、12、17、18
2491   吉祥全      01  17
2495   普安        03  03、04、06
2497   怡利電      01  06
3008   大立光      02  03、18
3052   夆典        03  02、03、06
3055   蔚華科      01  02
3060   銘異        01  06
3338   泰碩        10  02、03、05、06、10、11、12、17、18、19
3406   玉晶光      07  05、06、09、10、11、12、19
3515   華擎        02  12、16
3661   世芯-KY     02  04、19
3694   海華        01  02
4155   訊映        01  02
4927   泰鼎-KY     01  04
4968   立積        04  02、04、12、19
4989   榮科        03  06、09、11
5259   奕智博      01  16
5264   鎧勝-KY     01  03
5876   上海商銀    02  09、10
9103   美德醫療-DR 03  02、05、18
911616 杜康-DR     05  03、05、10、12、19
9943   好樂迪      02  04、05
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總累計次數         79

附記：08月份注意股票及次數

1101   台泥        (01)、 1229   聯華        (01)、 1235   興泰        (02)、 1310   台苯     (05)
1321   大洋        (01)、 1339   昭輝        (04)、 1423   利華        (01)、 1466   聚隆     (01)
1477   聚陽        (03)、 1514   亞力        (02)、 1527   鑽全        (01)、 1529   樂士     (01)
1568   倉佑        (04)、 1589   永冠-KY     (01)、 1604   聲寶        (01)、 1718   中纖     (01)
1722   台肥        (01)、 1902   台紙        (01)、 2201   裕隆        (01)、 2228   劍麟     (02)
2324   瑞昱        (01)、 2328   廣宇        (01)、 2367   燿華        (02)、 2371   大同     (02)
2379   瑞昱        (01)、 2387   精元        (04)、 2421   建準        (01)、 2448   晶電     (02)
2484   希華        (01)、 2498   宏達電      (01)、 2505   國揚        (01)、 2515   中工     (01)
2547   日勝生      (02)、 2812   台中銀      (01)、 2836   高雄銀      (01)、 2845   遠東銀   (01)
3008   大立光      (02)、 3017   奇鋐        (02)、 3026   禾伸堂      (01)、 3033   威健     (01)
3054   立萬利      (01)、 3055   蔚華科      (02)、 3229   晟鈦        (01)、 3266   昇陽     (02)
3338   泰碩        (15)、 3406   玉晶光      (13)、 3530   晶相光      (03)、 3661   世芯-KY  (05)
3702   大聯大      (02)、 3706   神達        (01)、 4551   智伸科      (01)、 4942   嘉彰     (04)
4968   立積        (13)、 5007   三星        (01)、 5259   清惠        (01)、 5305   敦南     (03)
5534   長虹        (01)、 6131   悠克        (01)、 6141   柏承        (01)、 6165   捷泰     (04)
6168   宏齊        (02)、 6251   定穎        (05)、 6257   矽格        (03)、 6582   申豐     (01)
8028   昇陽半導體  (07)、 8081   致新        (01)、 8105   凌巨        (02)、 8464   億豐     (03)
8499   鼎炫-KY     (02)、 9103   美德醫療-DR (03)、 9157   陽光能源-DR (04)、 911616 杜康-DR  (04)
911619 耀傑-DR     (04)、 9928   中視        (01)
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