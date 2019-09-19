台灣人愛出國 去年國內旅遊次數、總花費雙雙衰退

根據統計，去年平均每人國內旅遊 8.1 次，連續 2 年負成長，連帶影響國內旅遊總費用下滑至 3769 億元，年減 6.3%，呈現連 5 年增長後首見衰退，顯示國外旅遊風氣相對較盛行。

主計總處引述交通部觀光局統計，去年國人從事國內旅遊的比率為 91.2%，較 2017 年略增 0.2 個百分點，但總旅次 1.7 億次，年減 6.7%，平均每人國內旅遊 8.1 次，略減 0.6 次，連續 2 年負成長。

根據統計，去年每人每次國內旅遊平均費用 2203 元，年增 0.5% (11 元)，平均旅遊天數 1.49 天，與 2017 年持平，但因旅次減少，導致去年國人國內旅遊總費用 3769 億元，年減 6.3%，為連續 5 年成長後首見衰退，對照 2017 年年增 6.3% 的狀況，顯見國內旅遊消費力道明顯不足。

以旅遊費用的細項來觀察，以餐飲費占比 26.6% 最高，交通費占 25.4% 居次，兩者合計占 52%，再次依序為購物（占 20.2%）、住宿（占 17.9%）及娛樂費（占 6.0%）。

若與 2017 年相比，以交通費增加 0.9 個百分點最多，可能與油料費及客運費上漲有關；住宿費增 0.5 個百分點居次；娛樂費持平；另外，購物費減 0.9 個百分點，餐飲費及其他費用也減 0.4 及 0.2 個百分點。