桃園市攜手遠傳、億光 投入45億元安裝智慧路燈 年省1.5億元電費

桃園市政府今 (19) 日攜手遠傳 (4904-TW) 及億光科技 (2393-TW)，啟動「桃園市換裝智能路燈專案」，將投資逾 45 億元換裝 16 萬盞智能網路燈，是全球首座採用智能聯網路燈城市，遠傳將負責北區路燈，億光則負責南區，完工後一年電費只要 6600 萬元，遠低於現在一年電費 2.19 億元。

桃園市長鄭文燦表示，智慧路燈專案合約共 15 年，總投資金額 45.9 億元，包括路燈設備、纜線、管理系統更新，預計明年 6 月將全數更換完畢，每年電費只剩 6600 萬元，相比現今的 2.19 億元省下數倍。

維修方面，鄭文燦表示，大多路燈過去為一次性投資，維修不易，未來路燈維修案件，將從現今 48 小時縮短為 25 小時內完修，另外，桃園為首個打造智慧城市，桃園成功與否，將成為更城市跟進的目標。

遠傳總經理井琪預估，5G 頻譜明年 1 月釋照，雖然將優先架設在大型基地台，但智慧路燈具傳輸功能，儼然是小型基站，除可分析人流、車流、檢測空氣品質等，未來也可架設 5G，補足網路涵蓋範圍。

井琪指出，20 多億元的專案，是遠傳史上最大企業客戶專案，15 年合約中，由產業界做莊，路燈建置也是業者先自行投資，對政府來說，少掉前置作業大筆預算，智慧路燈開始營運後，還能省下電費，屬於新的商業模式，不過，畢竟金額龐大，若其他縣市也想跟進，仍需與大型企業合作，才有辦法達成。

億光董事長葉寅夫則表示，智慧路燈擁有許多優點，也將帶給民眾更方便的生活，未來 5G 世代，沒有智慧路燈，也將沒有智慧城市。