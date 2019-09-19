首度擠身前15大半導體廠 蔡明介：仍有努力空間 將持續投資台灣

聯發科 (2454-TW) 今 (19) 日首度公開新通訊大樓，董事長蔡明介表示，聯發科過去 22 年快速成長，今年更首度躋身全球前 15 大半導體公司，但在 IC 設計業仍有很大的努力空間，而台灣擁很強的創新力，是聯發科持續擴大投資台灣主因。

蔡明介指出，創新為聯發科的核心價值觀，也是主要成長動能，範圍不僅限技術，還囊括營運及人才，主要因一個完整的商品，從研發生產到客戶服務，均需隨時代同步演進，而台灣擁很強的創新能力，是聯發科持續擴大投資台灣的主因。

以人才來看，聯發科相信以人為本，隨著公司成長，人才需求範圍也隨之擴大，相較高通、博通、NVIDIA 等，這些外商雖在台灣有據點，但業務範圍相對侷限，反之，聯發科提供台灣年輕人完整的願景，且目前仍有超過 7 成研發人力在台灣，同時，購併公司後的人才也是公司資產，預計多方人才綜效發揮下，創新能力可望進一步提升。

此外，技術及營運方面，聯發科的核心能力就是解決方案，包括晶片技術、客戶服務，以 5G 解決方案來看，其具備低延時、低功耗的特色，在未來設備將不僅限於手機的方案下，可望擴散至其他應用，營運動能看增。

客戶服務則從客戶出發，在全球積極推動 5G 發展下，如何為整個生態系統提供更完善服務，包括源頭電信運營商、終端消費者，運用整合思維往前推進，有助聯發科全球布局。

蔡明介指出，5G 只是階段性的成績，未來隨著應用擴張，將秉持創新 3 要素，且繼續研發，讓台灣扮演一個重要的角色。