〈5G高峰會〉遠傳：國際5G資費比4G高20% 台灣恐難跟上

數位行動高峰會今 (28) 日登場，不少國家已啟動 5G 商轉並公布電信資費，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪認為，國際 5G 資費較 4G 高出約 20-40%，但台灣資費便宜且網路用量大，未來 5G 資費恐難與國際相當。

井琪表示，目前台灣 5G 資費尚未出爐，不過根據韓國資費來觀察，韓國電信商 SK 的 4G 1.5GB 流量，月租費 28 美元 (約新台幣 879 元)，4G 吃到飽月租費 83 美元 (約新台幣 2607 元)，SK 的 5G 資費比 4G 約高出 22%，其他電信商包括 KT、LG U + 及 Verizon 等，5G 資費漲幅約落在 20-40%。

井琪指出，台灣 4G 吃到飽只要 499 元，相較其他國際電信業「俗又大碗」，且全球平均每月上網用量為 5GB，台灣每月上網用量逾 20GB，遠傳用戶更超過 30GB，在台灣資費低、且消費者網路數據量大的使用習慣下，未來 5G 資費恐難與國際相當。

NCC 主委陳耀祥也認為，台灣 4G 數據使用量在全球排名第一、二，且又有吃到飽方案，在國際上很少見，對消費者雖是好處，但對產業長期並非好事。

陳耀祥指出，5G 首波商轉將傾向先應用在 B2B 及消費者服務，初期費用會很高，若以台灣的電信消費習慣，是否能接受高資費，也是一大問題。