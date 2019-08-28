〈5G高峰會〉遠傳：競標底價300億元略高預期 將縮短競標時程

NCC 今 (28) 日公布 5G 第一波釋照底價，3 個頻段總計 300 億元，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪對此表示，雖對 5G 頻譜價格早有預期，但拉高底價也將縮短競標時程，最終結標金額仍需視競爭程度而定。

NCC 委託國際團隊提出建議底價，並經討論通過後，公布 5G 頻譜競標底價，3.5GHz 頻段釋照底價 243 億元、28GHz 頻段底價 25 億元及 1800MHz 頻段底價 32 億元，3 個頻段合計 300 億元，其中，料將最激烈的 3.5GHz 頻段，每 10MHz 單位底標 9 億元。

井琪於 5G 高峰會會後表示，公布底價只是先讓業者有預期心理，雖對 5G 頻譜價格早有想法，但底價價格偏高，也可縮短前段暖身時間，頻譜競標就能盡早結束，不過，最終結標金額，仍需看 5 家電信的競爭程度。

陳耀祥表示，5G 頻譜底價原預期約 150 億元，但經討論過後，最後拍板 300 億元，跟國際相比是合理價格，由於各業者都展現勢在必得決心，料年底競標時將會非常激烈。

另外，電信管理法部分，陳耀祥表示，適用 5G 的電信管理法明年年中生效，未來不會區分第 1 類、第 2 類電信業，而既有的電信法，也將走入歷史，法制上也將面臨 3 年的過渡期。