〈面板廠迎8K商機〉打入日系品牌供應鏈 友達備戰奧運轉播商機

日本東京奧運將採用 8K 超高畫質轉播，帶動全球 8K 產業鏈加速布局進程，面板大廠友達 (2409-TW) 更看準 8K 商機，今年初與三星、海信、TCL、Panasonic 成立 8K 協會，也於 Touch Taiwan 觸控展中推出 85 吋 8K 電視產品，產品更獲日系品牌廠採用，備戰奧運轉播商機。

友達表示，日本東京奧運將帶來新一波的 8K 商機，友達自 2016 年就開始推出 8K 面板，今年則推 85 吋大尺寸 8K 電視，備戰奧運轉播商機外，也因應電視大尺寸化趨勢。

據了解，目前採用友達 8K 面板已打入日系電視品牌廠供應鏈，相關產品已在市面上銷售。

友達今年初力推建構 8K 生態體系，與國際知名大廠包含與三星、海信、TCL、Panasonic 攜手成立 8K 協會，制定適用全球的 8K 顯示技術標準，並加速技術導入及生態鏈整體發展，以因應超高畫質電視時代來臨、搶搭 2020 年東京奧運轉播商機，此外包含騰訊、Xperi、聯詠 (3034-TW)、V-Silicon、Chili、Louis Pictures、群創 (3481-TW)、Astro Design、ATEME、英特爾等也都是 8K 協會的會員。