味全進入旺季9月營收仍維持強勁 全年營收可望挑戰200億元

味全 (1201-TW) 走過「滅頂風暴」，8 月營收 20.11 億元，月增 8.69%，年增 4.33%，創 5 年來新高；味全也積極布局兩岸冷藏供應鏈，推出產品也逐步見到成效，董事長陳宏裕今 (19) 日指出，3-9 月都是飲品市場銷售旺季，接下來單月都希望努力維持 20 億元水準，全年營收將尋求持續突破，可望衝上 200 億元水準。

陳宏裕在今天味全第 4 屆舉行學生新品開發競賽頒獎後，接受訪問並做出回應，他強調，以目前飲品銷售，幾乎已沒有淡旺季業績，顯示產品都來自於剛性需求，同時，今年前 8 月林鳳營鮮乳占味全營收比重約達 6-7 成，台灣本土乳源也獲確保，足以供應生產、銷售所需。

至於味全在中國市場的營運，除原有冷鏈產品如每日 C、貝納頌，陳宏裕並強調，在中國新推出上市的「多彩多姿」乳酸飲品，也獲市場重視。

味全前 8 月營收 136.36 億元，年增達 7.86%，法人估，以目前味全業績成長的進度，2019 年可望突破 200 億元大關，他強調，今年味全沒有再資產處分的計畫，在台灣有萬丹等新產品加入推升營運，目前最重要在讓兩岸本業營運都能順暢並獲利。

味全今年上半年本業及業外都有出色表現，受惠處分埔心牧場業外收益約 10 億元挹注，上半年稅後純益 11.6 億元，每股純益 2.31 元。

味全第 3 季營運仍是旺季，8 月營收改寫 5 年來新高，陳宏裕也強調，台灣消費者可能有人沒聽過鴻海 (2317-TW)，但鮮少有人沒有聽過味全，味全台灣本業表現將越來越好，壓力已減輕許多，他並感謝市場與消費者對味全的肯定，未來仍將持續強調健康、安心與美味等需求。

味全已連 4 年舉行學生新品開發競賽，4 年來吸引超過 300 位學子參與，今年參賽人數續創高，並由台大食品科技研究所的「酪肉強食」隊伍獲得 30 萬元冠軍大獎，冠軍隊伍以台灣在地酪梨製成低熱量冰淇淋，一次推出椰奶寒天、屏東可可粉及香水檸檬三種口味，以視覺及味覺的多重饗宴訴求奪冠，也是歷屆競賽首次研發三種口味並奪冠的隊伍。