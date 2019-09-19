〈彩晶法說〉客戶新機發表 訂單能見度看到10月 估12也將有拉貨需求

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 今 (19) 日舉辦法說會，副總經理吳許和表示，下半年手機品牌客戶新機發表，目前訂單能見度可看到 10 月，第 4 季則還要觀察，不過明年過年落在 1 月，12 月有機會出現一波訂單拉貨需求。

吳許和表示，面板業進入辛苦週期，今年包含三星、LGD 等韓系面板廠都在產線重置與製程轉換，包含三星把 8.5 代線 LCD 轉為 QD-OLED ，但短期客戶受到美中貿易戰影響提前拉貨，產生庫存回補效應，今年產能較為緊張。

吳許和進一步表示，受惠手機品牌客戶新機發表、需求增溫，價格方面，中小尺寸的跌價也較先前趨緩。

而因應貿易戰，彩晶先前投資 79.1 億元申請台商回流計畫，吳許和表示，預計年底產線架設完畢後，將把模組產品移回台灣，目前正在裝機，客戶也陸續認證中。

至於大同 (2371-TW) 集團子公司華映關廠所帶來的轉單效應，吳許和表示，彩晶產能有限，第 2 季產能也吃緊，因此沒有特別感受轉單，但評估多數面板廠都有受到轉單。

彩晶第 2 季總出貨量較第 1 季增加約 10.7%，達 423.6 萬片 (換算 19 吋約當量)，整體產品平均售價約為 33 美元，較第 1 季 28 美元成長。