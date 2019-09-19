〈是方展望〉雲端規模經濟發酵 今年獲利成長優於營收

是方電訊 (6561-TW) 積極布局雲端、網路服務，展望今年，董事長吳彥宏表示，雲端市場規模經濟發酵，未來將有 OTT、電競等新業者加入雲端服務，預期能挹注營收表現，法人估，今年營收可望成長 6-8%，獲利更將呈雙位數成長。

是方上半年營收比重，網路服務占 50%、語音服務占 10%、雲端服務接近 10%、機房約占 30%。

吳彥宏指出，目前已與國內 SaaS 廠商共同推展「是方應用雲」服務，更與 AWS、Google 等國際大廠合作，透過是方雲端交換中心 (CCX)，提供客製化、高可靠度、高遞送率、高安全性等公有雲服務。

總經理劉耀元表示，全球雲端服務需求增加，除現有業者，另外 OTT、新創、電競、內容傳遞網路 (CDN) 服務業者等，都有意與是方合作，預期能挹注雲服務營收表現。

業務副總張東霖表示，網路興起使得語音服務衰落，雖然營收不會影響太多，但網路服務仍會壓縮語音營收占比。

展望今年，吳彥宏表示，上半年雲端服務營收年增逾 50%，是方現已提供 5 大國際公有雲直連服務，對營運樂觀看待，法人估，今年全年營收可望年增 6-8%，獲利將雙位數成長，其中，雲端服務營收占比，將從去年的 8%，成長至 10%。

是方也擬定未來四大發展方向，第 1，建置雲端百貨平台，積極推展 CCX，發展雲端及應用生態系；第 2，基於台北、香港 200G 海纜頻寬，是方將提供客戶高速連線台北、香港不同地區的國際公有雲平台，滿足企業多雲環境下的混合雲應用服務。

第 3，全面升級網路骨幹設備，提供多重路由服務及滿足客戶需求；第 4，因應美中貿易戰，許多企業前往東南亞設廠，也將積極布建全球 VPN 網路並增設網路服務結點。