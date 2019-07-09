台商回台！瀚宇彩晶等2廠商 投資台南逾156億元

台商回台效應持續增溫，台南市政府經發局指出，近日新增瀚宇彩晶 (6116-TW) 等 2 家廠商加碼投資台南逾 156 億元，將分別落腳南科與樹谷園區，估創造逾 1200 個工作機會。

瀚宇彩晶是華新麗華 (1605-TW) 集團中小尺寸面板廠，將投資南科廠生產線以因應國際品牌車載需求，並新增 Micro LED、可折疊觸控模組、電子標籤及高階應用模組等產線，預計投資 79.1 億元、可新增 935 個本國就業機會。

另一家不具名微型線性滑軌廠，將投資工業 4.0 智慧化生產工廠，擴大加工、生產與製程研發能量及高附加價值產品生產線產能，投資金額 77 億元，提供 320 個就業機會。兩起投資案總金額將達 156.1 億元，創造 1255 個職缺。

經發局表示，截至目前，回流台南市台商共計有 15 案，總投資金額近 385 億元，另審查中或洽談中則有 11 案。

經發局指出，近期完成開發的「新吉工業區」，目前出租及設定地上權持續招商中，「七股科技工業區」預計下半年啟動開發及招商，可提供 77.5 公頃設廠用地，另外，正在辦理重劃的「麻豆工業區」，預估 2020 年 12 月可提供約 90 公頃土地，提供廠商進駐設廠。