彩晶Q2純益季增66% EPS 0.1元 期待Q3面板價格回穩

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 今 (7) 日公布第 2 季財報，稅後純益 3.08 億元，季增 66.32%、年減 62.92%，每股純益 0.1 元，彩晶表示，第 2 季整體出貨、面板價格均較第 1 季來得好，但價格小幅跌價，預期第 3 季面板價格將回穩。

彩晶第 2 季營收 42.62 億元，季增 30.62%、年減 16.96%，毛利率 13.43%，季增 2.67 個百分點、年減 14.99 個百分點，營益率 3.23%，季增 2.9 個百分點、年減 15.68 個百分點；稅後純益 3.08 億元，季增 66.32%、年減 62.92%，每股純益 0.1 元。

彩晶上半年營收 75.24 億元，年減 21.4%，毛利率 12.27%，年減 16.77 個百分點，營益率 1.97%，年減 17 個百分點，稅後純益 4.88 億元，淨利率 6.48%，季減 11.29 個百分點，每股純益 0.16 元。

彩晶第 2 季總出貨量較第 1 季增加約 10.7%，達 423.6 萬片 (換算 19 吋約當量)，整體產品平均售價約為 33 美元。

產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為 8100 萬片、大尺寸面板出貨量約為 33 萬片、Hannspree 自有品牌產品出貨量約為 11 萬台。產品組合方面，6 吋 (含) 以下手機面板產品占比 33%，中尺寸平板相關產品占比 54%，11 吋以上大尺寸面板產品則占 13%。

因應美中貿易戰，彩晶表示，先前已申請台商回流計畫，投資 79.1 億元，預計在年底前產線架設完畢後，將模組產品移回台灣生產，目前中國生產產品銷美比重不高，預期年底完成產線調整後，將能把美中貿易戰影響降到最低。

展望下半年，彩晶表示，因整體大環境變動大，仍保守看待下半年營運，維持先前目標，持續擴大穿戴、車載及智慧家電的布局，預計今年非手機面板營收占比，將提升至 5 成以上，至於車用市場方面，也將成長到 30%，較去年 20% 增加 10 個百分點。