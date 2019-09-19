台股盤中－台積電速填息撐住大盤穩住10900點 成交量估約1200億元

台股今 (19) 日面臨修正壓力，早盤開高攻上 10947 點後，盤中賣壓出籠指數急殺由紅翻黑，指數一度跌破 10900 點下探至 10899 點，所幸台積電開盤火速完成填息，支撐大盤穩住 10900 點之上，成交量預估約 1200 億元。

台股昨日在外資力拱下推升指數衝破 10900 點關卡，今天開盤半小時指數衝高至 10951 點，衝破 7 月波段高點，但不敵市場賣壓出籠，指數由紅翻黑頗有近關情怯之意，靠著上櫃股票撐場，指數持續在 10900 點附近游移震盪。

台股今天上半場主要由台積電負責撐場，台積電今天除息，在外資簇擁下開盤後即「秒速」完成填息，早盤大漲 3 元但完成除息後股價旋即洩氣拉回整理，掉入平盤附近整理。

昨日股價表現相對強勢的半導體，今天有漲多拉回趨勢，但部分個股包括智原、聯詠、旺宏與瑞昱等在買盤敲進下股價仍持續上漲。

光電族群中指標龍頭股大立光今天盤中持續上攻，上漲約 1.3%，帶領光電族群站上今天盤勢亮點。

法人表示，聯準會今天凌晨如市場預期降息一碼，但聯準會會後聲明也暗示年底前可能不會繼續降息，市場認為寬鬆力道恐不如預期，在利多消息出盡後，部分資金開始逢高獲利了結，部分高價個股恐面臨高檔拉回整理壓力。