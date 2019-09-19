台股盤前—台積電將除息2元 靜待量能跟進戰萬一

美國聯準會 (FED) 如預期降息 1 碼，美股周三漲跌互見，台股方面，法人分析，今日除了關注台積電除息外，目前大盤接近前波高點，量能若未明顯跟進，要突破前波高點，並向上站穩萬一大關，仍需靜待成交量回升。

Fed 周三決定降息 25 個基點，符合市場預期，但對是否須進一步寬鬆意見分歧，不過 Fed 主席鮑爾在記者會表示，儘管經濟持續成長和企業招聘保持強勁是最可能出現的結果，但經濟前景仍有不確定性，也承諾將採取適當行動維持經濟擴張。

在鮑爾談話激勵下，美股 4 大指數周三漲多跌少，道瓊、標普以及費半收漲，僅那指小幅下跌。

台積電今日將除息 2 元，台積電董事長劉德音昨 (18) 日首度對外釋出，台積電先進製程已向 2 奈米推進，台積電研發暨技術副總黃漢森也同步揭露，摩爾定律還可往低於 1 奈米前進，持續在先進製程推進。

大同子公司華映昨 (18) 日召開董事會，由於公司資產不足抵償負債，且眾多債權人聲請法院強制執行土地、建物、設備等各項資產，華映已無法繼續生產、營運，公司決議將向法院聲請宣告破產，好讓員工及各債權人能依法律規定公平受償。

中鋼總經理林弘男將退休，現在傳出，總經理一職內定由現任執行副總王錫欽升任，而執行副總的遺缺則由業務副總黃建智出任，另，業務助理副總劉敏雄，則升業務副總並兼中鴻董事長，全案預定 23 日由中鋼董事會決議通過。

法人分析，今日台積電將除息 2 元，應能順利填息，不過目前台積電來到挑戰歷史新高的價位，大盤也來到前波高點附近，在量能未能跟進，加上短線過熱的情況下，需慎防反壓，可關注投信、集團季底作帳的個股。