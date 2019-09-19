鄭文燦積極行銷桃園 向台商招手投資

中美貿易戰延燒，迫使台商轉移陣地生產製造。瞄準台商回流熱潮，桃園市長鄭文燦積極向台商招手，全力開發 7 個產業園區，並降低設廠成本，同時極力縮短園區開發時程，希望兩年半內就能完成，以吸引台商到桃園投資，擴大當地就業機會。

台灣上市櫃公司協會昨 (9/18) 晚舉辦東方領袖講座，邀請桃園市長鄭文燦以「城市治理經驗與展望」為題進行演講，吸引許多企業主及高階主管前往聆聽。根據統計，目前台商回流投資金額已突破 5,800 多億元，其中，投資桃園金額超過 1,450 億元，約佔台商回流投資金額 4 分之 1，由此可見，桃園挾著先天優勢，是台商回流首選城市。

儘管如此，鄭文燦依舊馬不停蹄積極行銷桃園，昨日會中，仍頻頻向企業招手，趕緊來設籍桃園、投資桃園。他指出，目前台商回流投資桃園約有 20 家企業，包括科技產業、傳統產業、新創公司，由於訂單往往來得快、又趕，因此協助企業解決缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺」問題刻不容緩。

尤其台商投資最大的門檻是土地，桃園市政府預計從三方面著手解決缺地問題，一是盤點現有工業區，如桃科二期、沙崙產業園區，並報編開發 7 個產業園區，原本擬定 4 年開發完成，不過台商設廠耽誤不得，故擬將時程縮短至兩年半，並希望土地取得成本降至每坪 10 至 15 萬元之間，讓台商將更多資本投入於設備與人才之中。

二是開發在地型產業園區，新增八德大安、大園、新屋頭洲等 3 處新產業園區，已評選獲得工業局前瞻經費補助；同時楊梅電信專區及華亞科技園區旁工五擴大也正辦理產專區變更作業。三是發展工業區更新立體化，增加容積率，最高可達 50%，讓工廠就地擴大。

鄭文燦也指出，桃園設立一站式投資服務，透過「單一窗口、全程陪伴」的作業模式，提供跨局處協商、土地協尋與媒合，加快台商投資進度。他說，市府正全力加速前進，協助企業回台投資，預估 3 年內可以看到成效。

此外，鄭文燦表示，公司治理就如同城市治理，而城市治理需要專注，各自發揮城市獨有的特色。桃園屬於新興城市，年輕化是最大特色，正在極力「轉大人」，讓城市發展更為進化。