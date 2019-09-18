〈半導體展開展〉沈榮津：台灣將積極發展智慧晶片 拚打入全球5G供應鏈

國際半導體展（SEMICON Taiwan）今 (18) 日在南港展覽館登場，下午舉行科技智庫領袖高峰論壇。經濟部長沈榮津致詞表示，台灣半導體朝向積極發展智慧晶片，政府也將推動台灣成為全球 5G 供應鏈的主要夥伴。

沈榮津表示，台灣去年半導體產值超過 2.6 兆元，是帶動經濟成長，刺激產業創新的重要的基底，目前台灣半導體政策朝向發展智慧晶片，並結合 AI 人工智慧的相關應用，建立業界所需的智慧系統應用關鍵技術。

政府利用台灣半導體產業的優勢，持續推動 5+2 產業創新的應用，來推升台灣在全球產業價值鏈的關鍵地位。

沈榮津指出，5G 與 AI 將是台灣下一波產業成長的動能，經濟部已啟動 AI on Chip 的研發補助計畫，從系統應用角度發展智慧裝置 AI 晶片，並連結人工智慧物聯網（AIoT），促進台灣成為全球 AI 創新研發基地，以及 AI 系統輸出國。

此外，行政院也核定台灣 5G 行動計畫，為 5G 系統測試平台提供有利的資源，同時也提供 5G 應用的試驗環境，協助廠商跨越 5G 技術門檻，以達成台灣成為全球 5G 供應鏈主要夥伴的目標。

沈榮津表示，政府近年來努力優化國內投資環境，積極針對影響產業所面臨的缺水、缺地、缺電、缺工、缺人才等五缺的關鍵問題，提出具體的因應對策，並持續為產業界排除投資障礙。未來經濟部會持續聆聽國內高科技產業投資的相關問題，同時，也鼓勵半導體業界持續加碼投資台灣。