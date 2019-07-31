康寧Q2獲利穩健 將啟動新一輪策略布局

康寧 (GLW-US) 今 (31) 日公布全球事業第 2 季營運結果，合併營收為 29.86 億美元、季增 5%、年增 8%，稅後純益 4.1 億美元、季增 12%、年增 14%，每股純益 0.45 美元，康寧表示，將啟動新一輪 2020-2023 年期間策略與成長架構，並預期玻璃價格跌幅可望改善。

康寧表示，第 2 季各事業體業績成長比例皆符合全年目標，其中，環保科技、顯示科技，分別年增 15%、9%，主要受惠玻璃價格優於預期、10.5 代產能提升，預期本季玻璃訂價將持平第 2 季，全年跌價幅度可望改善到小於 5%。

康寧指出，今年達成 2016-2019 年的策略與資產配置架構後，將啟動新一輪 2020-2023 年的策略與成長架構，投資 100-120 億美元於業務成長，並預計回饋 80-100 億美元給股東，同時也將展開新一輪 50 億美元庫藏股，以支應新策略與成長架構。

而在車用產品方面，康寧表示，將擴大在中國合肥的 AutoGrade 玻璃及汽油微粒濾心 (GPF) 的產能，以滿足客戶的需求，顯示科技方面，玻璃價格環境持續改善，將推出適用於 8K 電視的玻璃產品，擴大技術領先地位，另外包含消費性行動電子產品、光學通訊、生命科學事業預期也都將持續成長。

顯示科技事業群第 2 季的營收淨值為 8.48 億美元，季增 4%、年增 9%，稅後純益 2.13 億美元，季增 2%、年增 11%，受惠於 10.5 代產能爬升，顯示玻璃銷售量較去年同期有個位數中段成長，預期本季玻璃價格將持平第 2 季，全年價格降幅百分比則預計將落在個位數低至中段。

光學通訊事業群受惠超大型資料中心、光纖及先前收購的 3M 通訊市場部門營收，第 2 季的營收為 10.9 億美元，季增 2%、年增 7%，稅後純益 1.58 億美元，季增 11%、年增 5%；環保科技事業群第 2 季營收 3.66 億美元，季增 1%、年增 15%，稅後純益 6500 萬美元，季增 18%、年增 20%。

特殊材料事業群第 2 季營收為 3.69 億美元，季增 19%、年增 8%，稅後純益 6700 萬美元，季增 37%、年增 5%；生命科學事業群第 2 季營收 2.6 億美元，季增 7%、年增 6%，稅後純益 4000 萬美元，季增 29%、年增 29%。