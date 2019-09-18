台股盤後－台積電領軍衝高10929點 高檔套牢賣壓牽動盤勢

台股今 (18) 日隨美股走揚開高走高，台積電權值股領航下，多頭攻上 10900 點關卡，盤中高點衝上 10971 點，但不敵午盤後賣壓出籠襲擊，尾盤賣壓指數拉回，指數終場上漲 54 點收在 10929.45 點，成交量 1284.17 億元。

沙國油田本月底可望修復完畢、美中貿易談判預計 10 月登場，市場利多激勵美股收紅、主要亞股除日股小跌，韓股、陸股與港股全面上揚，台股今天在外資挹注下，指數一度衝上 10971 點創波段新高。

台股今日盤面由光電、生技與半導體領軍上攻，權值龍頭股台積電在外資追捧下帶動股價盤中衝上 269.5 元波段高點，是帶領大盤攻上 10900 點的主力功臣，台積電明天即將除息，尾盤最後撮合棄息賣壓出籠，股價拉回收在 267 元。

台積電股價衝高也帶動關係企業的創意、世界先進股價翻揚，創意股價大漲逾 3%，世界先進股價漲幅更衝高近 4%，其他半導體族群中包括：偉詮電、虹冠電也有 3% 以上的漲幅，勤益控、瑞昱、京元電、聯陽也在買盤加持下帶動股價翻紅。

光電族群中，龍頭股大立光大漲逾 5% 股價收在 4210 元，其他個股包括今國光、玉晶光漲幅逾 2%，揚明光、佳凌也有 1% 以上的漲幅。

扮演今日尾盤拉抬力道的金融族群，包括台企銀、聯邦銀、兆豐金、中信銀與安泰銀今天在買單敲進下，帶動股價翻紅。

離岸風電股中，包括大亞、中鋼構與永冠 - KY 等也在買盤敲進下，帶領股價翻紅。

法人表示，明天適逢台積電除息填息進度、美國聯準會明 (19) 凌晨即將公布利率政策、美股走勢都將影響台股明天表現，目前台股技術指標有高檔回落現象，指數攻上萬一有壓，預估大盤可能在震盪中消化技術面拉回整理，持續盤整一段時間。