科技股多頭領軍 台股再戰萬一

美國聯準會可望繼續降息、沙國油田預計月底修復等利多消息，激勵美股走揚，台股今 (18) 日隨主要亞股上漲開高走高，由科技股扮演多頭領軍，風電、生技等概念股助攻，盤中衝上 10900 點關卡，可望重新挑戰萬一關卡，法人認為，美中貿易戰將重啟談判，聯準會降息帶動資金行情，台股可望在科技股領軍下再創新高。

沙國油田預計 9 月底修復完畢，美中貿易摩擦預計 10 月重回談判桌協商，利多消息激勵歐美股市翻紅，台股也在資金行情簇擁下重啟漲勢，累計本週以來已上漲逾百點，擺脫中秋變盤魔咒，包括半導體、光電、生技等躍居盤面亮點，成為推升盤勢走揚的主力。

保德信投信金滿意基金經理人朱冠華表示，受貿易戰升溫衝擊，外資 8 月大賣台股約 1400 億元，所幸靠電子旺季、官股與內資法人等資金行情加持，支撐台股大盤仍穩居萬點之上。

朱冠華指出，第 3 季為台股電子傳統旺季，加上台商回流與轉單效益助攻，帶動我國 8 月出口年增率由黑翻紅，隨出口由負轉正，台灣內需動能持穩向上，預期第 3 季 GDP 可望進一步升溫。

朱冠華表示，除了轉單與生產線移轉效應外，蘋果降價策略，也讓市場給予樂觀預期，預期除了蘋概類股可望靠題材面支撐外，內外資法人進場承接，也可望推升類股出現快速輪動。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，蘋果新品價格調降激勵類股股價表現，進而拉抬台廠概念股，展望後市，美中貿易談判雖有和緩跡象，但因不確定風險仍在，投資人仍需謹慎以待，可在出現拉回時伺機加碼。此外，9 月下旬包括 ECB 與美國聯準會（Fed）降息步調將對市場資金帶來影響，也是觀察重點。

整體而言，台商回流、選舉行情等利多，台股多頭行情有望延續至明年初，權值股成為法人追逐焦點，充沛資金也為台股下檔帶來強勁支撐。