台積電除息秀 指數放煙火？10900站穩比較重要

美國聯準會如預期降息 1 碼，美股震盪後道瓊指數維持小漲，而台股今天重頭戲則是台積電除息 2 元，市場多預期台積電將可迅速填息。不過昨日 9 月台指期結算，外資卯足全力，大舉買超 188 億元，拉高結算，10 月台指期開倉多單也多達 5.1 萬口。今日台積電除息秀，指數劍指 11000?10900 點站穩還是比較重要! 關鍵點位仍為 10877、10906 與 10927 點。

如指數要一鼓作氣挑戰「萬一」關卡，10927 是重要據點，台積電填息後指數如能站穩 10927 點，多頭攻勢未熄火，將有機會再次挑戰 10944、10977 點，伺機突襲 11000 點。但如指數僅以「放煙火」方式表現，未能站穩 10927、10906 點，10900 點關卡攻防戰仍是角力重點，下方重要防守區為 10877 點，而 10844 點如棄守，多頭本波攻勢也將熄火。下方 10810 點與 10800 點整數關卡，將是國家隊防守區。

台股本波攻勢，價量表現溫和，反而是新台幣匯率的升幅，大於台股加權指數的漲幅。外資熱錢也一直到昨日，才見到較大的買超力道。因此短線上台股能否再衝關 11000 關卡? 新台幣匯率仍是觀察指標，只要新台幣匯率守住 31 元關卡，外資熱錢仍可望繼續在台股尋求買超標的，指數要再登高，也比較容易。台股的熱錢派對能否延續，全看新台幣匯率當指標!

台股今日最佳男主角，當然是除息的台積電。多頭不會希望台積電填息秀只是放煙火，最好台積電能夠出現「無痕」填息，填息後即帶頭繼續往上! 不過「萬一」仍是台股重要的心理關卡，要一舉衝關成功，或衝關後不回頭再上，根據以往的歷史經驗，機率都不高。因此當指數位階愈來愈高之際，投資人的選股、停利停損更需冷靜。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)