Wi-Fi 6標準啟動認證 速度提升四成

在今年開啟 5G 元年後，無獨有偶，Wi-Fi 領域也即將啟動下一代速度更快的通信標準「Wi-Fi 6」。外媒報導指出，Wi-Fi 聯盟宣布啟動 Wi-Fi 6 認證計劃，意味 Wi-Fi 6 技術標準也將進入我們的生活。

Wi-Fi 聯盟宣布推出 Wi-Fi 認證項目，該機構承諾即將帶來一個新的 Wi-Fi 時代。

該計劃目的在使採用下一代 802.11ax Wi-Fi 無線通訊技術的設備達到既定標準。參與認證的設備製造商可以在他們的產品包裝上印上一個小小的 Wi-Fi 6 認證標誌。

在 Wi-Fi 6 認證計劃開始之前，市面上已經出現支援 Wi-Fi 6 技術標準的通訊設備，比如多款無線路由器，此外三星電子的 Galaxy S10 Plus 以及蘋果發布的 iPhone 11 也支援 Wi-Fi 6 標準。

和上一代的 Wi-Fi 6 技術標準相比，Wi-Fi 6 的數據傳輸速度提高四成。另外還帶來一些新的通訊技術和功能，比如 OFDMA 技術，允許 Wi-Fi 6 路由器在一個通道內同時為多個客戶端提供服務等等。

(圖片: AFP)

Wi-Fi 聯盟表示，隨著最新一代 Wi-Fi 的滲透率提升，產品供應商與通訊服務提供商可以相信，Wi-Fi 認證將使 Wi-Fi 6 產品和網路區隔開來，以滿足最高的安全和操作標準。

Wi-Fi 聯盟表示，已有不少廠商參與 Wi-Fi 6 技術標準，包括華碩、美國電話電報公司、Boingo、博通、思科、英特爾、Netgear、高通、三星、TP -Link 和小米。換句話說，預計在未來的一年裡，Wi-Fi 6 技術標準將廣泛應用於各種消費電子設備。

IHS Markit 表示，雖然不少大廠加入 Wi-Fi 6 技術標準，但預估今年支援 Wi-Fi 6 的設備出貨量仍將相對較小。不過，設備認證應該有助於為 2020 年及以後的 Wi-Fi 通信產品銷售鋪路。

目前 Wi-Fi 6 標準仍可能出現修改，最晚將在 2020 年定案出爐，屆時 Wi-Fi 6 將可支援超高解析度影音串流、虛擬實境／擴增實境，以及企業關鍵應用系統的技術需求。