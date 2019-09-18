〈宏達電新人事〉宏達電新執行長走馬上任 股價上演慶祝行情大漲近9%

宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅，卸下執行長職務，續任董事長，新任執行長由 Yves Maitre 掌舵，將帶領 HTC 朝新世代前進，今 (18) 日股價也上演慶祝行情，盤中直逼 40 元關卡靠攏，漲幅近 9%，成交量逾 2 萬張，但隨後賣壓出籠，漲幅收斂。

Yves Maitre 表示，14 年前就與王雪紅結識，中間也一直等待 HTC 的機會，且 HTC 屬於全球性規模的公司，目前產業也正在改變，除了要進入 5G 產業，也必須要正視 B2B、B2C 的市場。

Yves Maitre 表示，每間公司都有要面臨的挑戰，不過宏達電的強項在於，是第 1 間製造智慧型手機的公司、第 1 間做 5G HUB 產品公司，員工方面也具創造力，未來他將帶領 HTC，朝全方位公司前進，相信團結就能戰勝一切。

王雪紅指出，與 Yves Maitre 是多年好友，宏達電 2007 年在倫敦發表首款智慧型手機阿福機時，Yves Maitre 就以法國最大電信商 ORANGE 的身分來參加，HTC 總部開幕時，Yves Maitre 也有出席剪綵，且 Yves Maitre 了解 VR、AR、5G 領域，未來將與宏達電一起打拚。