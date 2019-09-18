科定虛實通路並進並打促銷戰 確保下半年旺季業績

木材裝潢建材廠科定 (6655-TW) 積極提振中國市場銷售，除產品將採取實體及虛擬通路並進開拓多元市場通路，下半年並以促銷價格策略搶攻市場，改善在中國銷售成長趨緩的狀況，除推升 8 月營收以 2.54 億元改寫今年新高，公司對下半年旺季需求則將尋求進一步掌握。

科定去年 11 月 28 日上市掛牌，主要產品以銷售國際級飯店、建設公司公設案、居家裝潢市場為主，塗裝木皮板占營收比重達 94%、手刮木地板則占 5.4%；中國市場去年成長 77% 最強，今年受美中貿易戰影響，中國市場銷售成長趨緩，科定主管指出，今年預計在中國預計增加 1 個廈門實體銷售據點，已在第 3 季完成。

科定目前在中國百大城市銷售據點 52 個，除在中國增設實體通路並開拓東南亞各國需求，據指出，科定以「KD」的品牌在中國市場投入行銷費用，並打出知名度，將進一步在中國開發電商模式經營型態，此計畫將尋求「天貓」合作，預計近期內完成。

同時，科定在中國市場拓展上，面對各新設飯店對裝潢預算大幅刪減，在產品行銷上，下半年起將降價約 1 成搶攻市場，也搶攻下半年旺季，同時，整體科定營運也將嚴格控制人事、營業費用以推升獲利能力。

科定已完成上市以來首度現金增資籌資，以每股 40.2 元發行，完成募集約 3.62 億元資金，現增股將在今 (18) 日上市買賣，科定另擬發行無擔保可轉換公司債 (CB) 8000 萬元籌資，也預計在今年底前完成。

科定擬以現增及發行 CB 雙管齊下籌資超過 4.4 億元，兩項市場公開籌資案由國票證主辦，將用在償還銀行借款以降低負債比。另外科定也將加速進行位於新北市五股的企業總部興建。