◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月17日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00673R 元大S&P原油反1 25066 0 0056 元大高股息 -6407 -72832 00677U 富邦VIX 17776 0 2002 中鋼 -2075 -12433 00637L 元大滬深300正2 11837 0 2834 臺企銀 -1681 -15516 00633L 富邦上証正2 6047 0 2323 中環 -1574 26617 00632R 元大台灣50反1 5328 0 2367 燿華 -1305 8671 2337 旺宏 4153 8762 00707R 元大S&P日圓反1 -1212 0 2882 國泰金 3068 9347 3037 欣興 -1069 5396 2330 台積電 2822 18712 2618 長榮航 -1039 -928 2887 台新金 2219 -20876 3017 奇鋐 -949 -5267 1605 華新 2053 12327 00693U 華頓S&P黃豆 -893 0 0050 元大台灣50 1981 29860 1402 遠東新 -872 -3189 8046 南電 1784 -2303 2316 楠梓電 -797 1321 2375 智寶 1780 3604 5871 中租-KY -745 -667 2891 中信金 1752 12076 1409 新纖 -701 -2714 2881 富邦金 1430 10149 2409 友達 -631 21792 3231 緯創 1197 14354 1477 聚陽 -628 -1918 2408 南亞科 1167 12618 00642U 元大S&P石油 -606 0 00708L 元大S&P黃金正2 994 0 2344 華邦電 -550 6123 00717 富邦美國特別股 993 3699 2313 華通 -528 -10806 00676R 富邦臺灣加權反1 937 0 1326 台化 -517 -2699 00680L 元大美債20正2 936 0 006205 富邦上証 -513 0 00653L 富邦印度正2 918 0 3481 群創 -500 39561 2883 開發金 879 3727 6505 台塑化 -499 -3034 6269 台郡 841 1227 1216 統一 -495 -848 2352 佳世達 834 7540 2034 允強 -470 -9 2888 新光金 794 29417 9938 百和 -468 -2827 3049 和鑫 785 2138 1718 中纖 -459 -509 2880 華南金 760 1187 00640L 富邦日本正2 -445 0 3189 景碩 740 2465 6153 嘉聯益 -423 -5205 00635U 元大S&P黃金 661 0 3596 智易 -422 -2214 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股