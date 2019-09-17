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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月17日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00673R 元大S&P原油反1         25066         0    0056   元大高股息             -6407    -72832  
00677U 富邦VIX                17776         0    2002   中鋼                   -2075    -12433  
00637L 元大滬深300正2         11837         0    2834   臺企銀                 -1681    -15516  
00633L 富邦上証正2             6047         0    2323   中環                   -1574     26617  
00632R 元大台灣50反1           5328         0    2367   燿華                   -1305      8671  
2337   旺宏                    4153      8762    00707R 元大S&P日圓反1         -1212         0  
2882   國泰金                  3068      9347    3037   欣興                   -1069      5396  
2330   台積電                  2822     18712    2618   長榮航                 -1039      -928  
2887   台新金                  2219    -20876    3017   奇鋐                    -949     -5267  
1605   華新                    2053     12327    00693U 華頓S&P黃豆             -893         0  
0050   元大台灣50              1981     29860    1402   遠東新                  -872     -3189  
8046   南電                    1784     -2303    2316   楠梓電                  -797      1321  
2375   智寶                    1780      3604    5871   中租-KY                 -745      -667  
2891   中信金                  1752     12076    1409   新纖                    -701     -2714  
2881   富邦金                  1430     10149    2409   友達                    -631     21792  
3231   緯創                    1197     14354    1477   聚陽                    -628     -1918  
2408   南亞科                  1167     12618    00642U 元大S&P石油             -606         0  
00708L 元大S&P黃金正2           994         0    2344   華邦電                  -550      6123  
00717  富邦美國特別股           993      3699    2313   華通                    -528    -10806  
00676R 富邦臺灣加權反1          937         0    1326   台化                    -517     -2699  
00680L 元大美債20正2            936         0    006205 富邦上証                -513         0  
00653L 富邦印度正2              918         0    3481   群創                    -500     39561  
2883   開發金                   879      3727    6505   台塑化                  -499     -3034  
6269   台郡                     841      1227    1216   統一                    -495      -848  
2352   佳世達                   834      7540    2034   允強                    -470        -9  
2888   新光金                   794     29417    9938   百和                    -468     -2827  
3049   和鑫                     785      2138    1718   中纖                    -459      -509  
2880   華南金                   760      1187    00640L 富邦日本正2             -445         0  
3189   景碩                     740      2465    6153   嘉聯益                  -423     -5205  
00635U 元大S&P黃金              661         0    3596   智易                    -422     -2214  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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