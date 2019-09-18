〈房產〉危老改建獎勵持續發酵 北市開發型老公寓、透天厝翻身

近期都更與危老政策利多頻傳，台北市高土地持分與高地價老公寓及透天厝買盤出手，老舊透天厝因為地段佳、土地含金量高，加上危老政策積極推動，除透天店面投資價值外，還出現不少土地開發整合型的透天交易案，根據實價揭露資料顯示，大安區過去一年總價超過 5000 萬元的透天厝交易就有 7 筆。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從雙北市已經公布的危老案例來看，不少案例是百坪以內開發案，雖然礙於基地面積可能無法爭取到高額容積獎勵，不過還是可爭取到基本的時程等獎勵容機，吸引一些小面積的開發整取危老獎勵方案，對於精華區的大地坪透天厝更帶來重建的效益。

實價揭露資料顯示，今年 1 月台北市大安路一段 206 巷有一處透天厝，成交金額高達 1.68 億元，是最近一年大安區成交金額最高的透天厝，該筆交易屬於住宅使用分區的土地達 54.75 坪，研判該交易應是著眼於未來的土地開發效應，另外靠近台灣大學的新生南路三段 70 巷 2 弄，屬於台大生活圈，區域周邊的商業機能成熟。

而依實價登錄資料則顯示，此一區域相隔 4 個月連續出現兩筆透天厝交易，今年 7 月成交 9193 萬元，今年 3 月則成交 9903 萬元， 以土地面積換算每坪成交價分別為 262 萬元與 223 萬元。

曾敬德表示，危老方案的確讓一些土地坪數大的房產身價上揚，甚至有些土地整合的開發案，可能買方與屋主、地主之間還有些價差，但危老的容積獎勵可以讓整個開發案報酬率順利達成，最後買方因為可以蓋更多而願意加價，尤其明年時程的 10% 獎勵規劃將會落日，市場建方應會努力去爭取危老的開發機會。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡指出，台北市屋齡 30 年以上老屋占 7 成，因為便宜、坪數實在，老公寓等產品本來就是交易大宗，預料明年 5 月危老重建額外 10% 獎勵落日前，申請爆量也將帶動買氣。