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宏達電執行長由Yves Maitre出任 王雪紅仍任董座一職

宏達電新任執行長Yves Maitre 。(圖:AFP)
宏達電新任執行長Yves Maitre 。(圖:AFP)

宏達電 (2498-TW) 今 (17) 日宣布，任命 Yves Maitre 擔任執行長一職，即日起生效。

宏達電表示，Yves Maitre 加入前，在全球最大電信業者之一 Orange 電信，擔任 Consumer Equipment and Partnerships 執行副總裁一職，掌管聯網科技策略與業務，Yves 豐富的歷練，涵蓋推動消費電子品牌與帶領聯網行動裝置服務等，同時也是 Orange 創新科技小組成員，負責探索與發展突破性創新的商業機會。

宏達電強調，王雪紅仍將繼續擔任董事長一職，她將專注未來科技的策略與企業方向制訂，以達成宏達電產品組合持續擴展，及實現 VIVE Reality 遠景。

王雪紅強調， 4 年前接下執行長一職時，立志要重塑 HTC 成一個完整的生態系統提供者，讓 HTC 在 5G、XR 與 AI 領域上蓬勃發展，現在是最好的時間，將重責大任交付給一位強而有力的領導者，共同邁向另一個新世紀。

王雪紅說，很高興 Yves 接任執行長，與他有非常深厚的淵源，且對創新懷有無比熱情，相信是激發潛力的最佳人選。

Yves Maitre 表示，HTC 一直是全球創新科技的先驅者，很榮幸受董事會聘任執行長一職，將帶領邁向另一個階段，HTC 是全球公認首家結合發展行動通訊與 XR 的企業，未來將持續打造容易使用與開發的全球最佳硬體與全方位服務。

宏達電表示，HTC 的創新橫跨各科技領域，包括現今的 5G、XR 與 AI 等產品，在全球創下許多世界第一與創新，今年 VIVE 虛擬實境生態系統產品與 HTC 5G Hub 等也獲得肯定，HTC 5G Hub 更廣泛獲得全球各大電信業者採用，共同推動 5G 的發展。

Yves Maitre 服務於全球最大的電信業者之一 Orange 電信長達 14 年，2005 年他擔任 Orange 資深副總一職時首次與宏達電合作，在 Orange 服務期間，Yves Maitre 歷任多項職務，是首位在歐洲導入 Android 智慧型手機，他在消費性電子產品與服務及 B2B 科技應用發展有豐富經驗。

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