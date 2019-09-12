〈宏達電拚VR〉VIVE Cosmos 10月上市 Q4營收可望明顯成長

宏達電 (2498-TW) 今 (12) 日宣布，高階 PC VR 產品 VIVE Cosmos 將於 10 月上市，主打免基地台、6 顆相機鏡頭、提升解析度、短時間可隨時切換現實與虛擬，HTC 台灣區總經理陳柏諭表示，首批出貨國家包括台灣、歐美、澳洲等地，看好新品將成為營運新一波成長動能，法人表示，新品挹注下，第 4 季營收將有明顯成長。

陳柏諭表示，台灣 VR 需求比去年強勁，尤其學校、政府單位、博物館及文化中心等大型場域，都開始陸續加入 VR 應用，如台電利用 VR 進行員工教育訓練、校園陸續建置智慧教室、房地產業者則是使用 VR 解說屋況等。

陳柏諭指出，企業客戶重視客製化，VIVE 從影片、設計、結構都有配合客製化，此外，也導入同步系統，可多人在同一個虛擬空間，下一步也將朝向雲端控制，盼有更多合作機會。

展望後市，陳柏諭指出，今年初在 CES 展上公布 VIVE 後，市場期待高，經過這 1-2 年耕耘，已進入收割期，樂觀看待 VIVE Cosmos 的銷售量，法人表示，HTC 積極耕耘 VR 市場，預期在新品挹注下，將帶動第 4 季營收成長力道。

陳柏諭表示，VIVE COSMOS 今日可開始預購，產品皆由台灣生產、供應，首批發貨國家包括台灣、美國、歐洲、澳洲、中國及日本。