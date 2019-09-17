比特大陸發布第3代AI晶片 採台積電12奈米工藝

中國挖礦公司比特大陸今 (17) 日正式發布第 3 代 AI 晶片 BM1684，該晶片採用台積電 (2330-TW)12 奈米工藝，聚焦雲端與人工智慧邊緣運算，應用場景將擴增至自動駕駛、智慧醫療，以及智慧安控，為城市大腦計畫再下一城。

BM1684 晶片採用台積電 12 奈米工藝製程，精度 (FP32) 算力達 2.2 TFlops，整數精度 (INT8) 算力達到 17.6 Tops，在加速算法 Winograd 的推動下更可達到 32 Tops，實現低功耗、高性能運作。

圖片來源：機器之心

比特大陸董事長詹克團表示，在挖掘中國大量人口產生的數據過程中，演算力是核心關鍵，BM1684 晶片的高性能，將能為城市大腦的系統運作，提供強勁的演算力基礎，並實現自動駕駛、智慧安控、智慧社區，甚至智慧城市等重要 AI 場景。

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詹克團表示，隨著人類城市發展至今，龐大的數據為城市發展提供生產資料，而演算力就是其中的關鍵生產力。他強調，隨著外企在資金、人力以及市場上建立及高門檻，中國要在 IC 設計領域中突破將會非常辛苦，因此在 IC 市場中找到企業的準確定位至關重要。

比特大陸自 2016 年進軍人工智慧領域後，在 2017 年第 2 季推出首款 AI 晶片，成為繼 Google TPU 後的 ASIC 晶片，緊接著在隔年第 1 季推出第 2 代 AI 晶片，並且又在 10 月公布終端 BM188X 晶片。

今年 1 月，比特大陸與福州市人民政府簽署城市大腦合作備忘錄，期望透過 AI 晶片研發，有效調配公共資源，協助福州市發展智慧城市建設，並計畫在今年展開全面合作。隨著第 3 代 AI 晶片正式發布，意味著雙方合作已進入實質階段。

比特大陸作為全球最大礦機生產商，在 2018 年加密貨幣大幅震盪下，礦機銷售慘跌導致營收受到重創，迫使公司透過裁員行動，並在申請港交所上市失敗後，進行業務重整。

比特大陸當時承認裁員消息，同時表示此為審視業務發展情況後，所進行的正常人員調整，新的招聘行動也在持續進行中。