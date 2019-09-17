〈南山人壽遭重罰〉史上最大懲處！金管會開鍘3780萬元 杜英宗停職停薪2年

南山人壽因為新系統「境界成就計畫專案」頻頻出包案，金管會今 (17) 日祭出史上最大懲處，重罰 3000 萬元，連同子公司南山產物、加上一起保險業務案一共被罰 3780 萬元，並下令董事長杜英宗停職兩年，且停職期間不得支付杜英宗任何報酬與福利，同時命南山人壽停止銷售投資型保單，直到投資型保單系統改善為止。

南山人壽斥資百億的新系統「境界成就計畫專案」去 (2018) 年 9 月上線，但是上線後卻不斷發生保單停效、投資型保單下錯單等出包案，影響保戶權益，金管會主委顧立雄數月前就下達最後通牒，要求南山人壽必須在 6 月底前完成改善，南山人壽雖然聲稱系統已完全改善，但針對此案，金管會今天還是祭出重罰。

保險局局長施瓊華表示，對「境界成就計畫專案」辦理專案檢查時，發現該專案相關監督管理、內部控制有嚴重缺失，未落實內控三道防線架構，依保險法核處南山人壽罰鍰共計新臺幣 3000 萬元整，予以 5 項糾正處分，並停止銷售投資型保單，直至投資型保險商品資訊系統改善完成，且經金管會認可的第三方專業機構查核驗證通過，並報經金管會同意，才可恢復銷售。

不只南山人壽挨罰，子公司南山產物自母公司承受移轉境界成就系統與系統建置廠商簽訂的系統建置合約時，被查到有違反保險法相關規定，也核處罰鍰 600 萬元。

除了境界成就案，南山人壽在辦理保險業務，被查到有違反保險法相關規定，依保險法第 171 條之 1 第 5 項及金融消費者保護法第 30 條之 1 第 1 項第 2 款規定，核處罰鍰 180 萬元，並予以 2 項糾正，及命限期 1 個月內修正商品。

整體來說，南山人壽林林總總案件加起來，今天總計就遭金管會開罰 3780 萬元，創金管會史上最大懲處金額。

人事部分，金管會表示，停止南山人壽董事長杜英宗的董事及董事長職務 2 年，且停職期間，不得支付或給杜英宗任何形式的報酬及福利。

施瓊華表示，杜英宗自 2015 年 8 月 13 日起擔任南山人壽董事長，亦為該專案主要負責人，該專案辦理過程進度嚴重落後，及追加預算金額龐大，且此專案於重新議約並調整合作模式時，杜英宗卻未尋求外部專家意見並審慎評估，決策顯有失當，另境界系統上線不採平行測試，所採行的替代測試方案亦不完備，嚴重影響系統運作及穩定性，致後續上線後產生諸多問題。

施瓊華強調，杜英宗承諾境界系統於今年 6 月底前能穩定運作，依南山人壽於 5 月 9 日所報的「境界計畫具體改善規劃」，亦載明可於今年 6 月底完成改善，但是經第三方認證機構的查核驗證結果，截至 7 月底，仍發現許多項目未依公司所報時程改善完成，杜英宗未確實善盡督導南山人壽辦理「境界成就計畫專案」之責，嚴重影響保戶權益及公司正常營運，有礙公司健全經營，因此予以停職 2 年。