台股盤後─遇10900點壓力區拉回 盤勢仍偏多

台股今 (17) 日早盤越過 10900 關卡區後拉回，終場集中市場下跌 23.63 點或 0.22%，以 10874.5 點作收，成交值 1145.56 億元，較昨日 1196 億元萎縮；證券分析師黃漢成、簡伯儀都指出，台股雖然今日下跌，但整體線型架構有利多方表現。

台股指數今日早盤開在 10908.85 點，最高 10912.23 點，最低為 10866.43 點，以下跌 23.63 點或 0.22%，以 10874.5 點作收，成交值為 1145.56 億元。

今天集中市場表現強勢股為遊戲、PA 及被動元件，黃漢成指出，被動元件上漲主要原因，在於庫存降低且進入電子業需求旺季，股價位階相對偏低，預料資金將從昨日塑化股轉而尋求相對安全的電子股。

簡伯儀指出，今日亞股包括上證、恆生、深圳、日本及韓國股市，普遍承線弱勢且下跌，台股開盤越過 10900 關卡後拉回，但是技術線型來看，大盤仍維持在各均線上，雖然指數下跌，但明顯成交萎縮，顯然是市場資金不願追高。

黃漢成並指出，明日台指期將結算，且外資多單留倉口數達 59609 口，預估明日台股仍有機會走高，期指也將拉高結算。

指標股大立光 (3008-TW) 今天下跌 25 元，以 3980 元作收，玉晶光則殺尾盤，終場下跌 8 元或 1.89%，股價以 416 元作收。

昨晚郭台銘宣布不參選總統，而鴻海 (2317-TW) 股價今天收盤下跌 1.4 元或 1.84%，以 74.6 元作收，成交量 4.36 萬張。

黃漢成則指出，台股格局目前仍偏多，研判外資今日仍是買超台股格局。