台股盤前—外資陸續歸隊 台指期結算助攻 短線估高檔震盪

美股全面收漲，恰逢台指期結算，法人分析，外資近期在現貨市場持續回補，期貨多單也維持高檔，台股估呈現高檔震盪走勢，不過，後續仍需關注以及關注 FED 是否宣布降息，以及 10 月的美中貿易協商進展。

市場預期美國聯準會 (FED) 宣布降息，美股周二全面小漲作收，道瓊收漲 33.77 點或 0.12%，標普收漲小漲 7.72 點或 0.26%，那指收長 32.47 點或 0.4%，費半，收漲 5.25 或 0.33%。

國際油價方面，沙烏地阿拉伯主要石油設施上週末遭到攻擊，每日產油量驟減 570 萬桶，但沙國表示，減產部分將會在 9 月底完全恢復生產，且本月將維持對顧客的充分石油供給，衝擊國際油價重挫。

紐約商品交易所西德州中級原油 10 月交割價重挫 3.56 美元或 5.66%，來到每桶 59.34 美元；倫敦北海布倫特原油 11 月交割價大跌 4.47 美元或 6.48%，來到每桶 64.55 美元。

法人認為，盤勢有機會維持高檔甚至持續走高，加上季底投信、 集團作帳行情可以期待，主導大盤反彈的外資近期在現貨市場持續回補，期貨多單則維持高檔，對台股正向看待。

不過，短線反彈量能仍無法明顯補量，加上指數位階接近近期二個高點 11097 與 10994 點下降壓力區，後續量能若不足，大盤恐無法有效克服反壓。