鴻家軍、塑化股領跌 台股10900點成反壓

沙國油廠遭襲，國際情勢再度緊張，美股周一四大指數全面走跌，影響亞股今日跌多漲少，台股開盤雖衝破 10900 大關，但受鴻海集團、塑化股走弱拖累，指數翻黑且持續盤下震盪，盤面焦點重返電子股，記憶體族群在外資點名看好帶動下，大漲表態，今日預估成交量 1300 億元。

鴻海創辦人郭台銘 4 月宣布參與總統初選，鴻海股價一度飆漲至 97.2 元，但昨晚宣布確定不參加 2020 年連署總統選舉後，今日鴻海股價跌破 75 元，鴻家軍普遍走跌，不過今日電子股相對撐盤，MLCC、PA、PCB 等，成多方標的，在旺季效應加持下，股價、營收都可望同步看增。

蘋概三王今日領跌，鴻海開低走低，跌勢持續擴大，跌幅近 2%，股王大立光也有逾 1% 跌幅，至於台積電則在平盤遊走，在三王走弱下，盤勢持續承壓。

塑化股今日上演一日行情，類股中僅南亞一枝獨秀，小漲 0.4%，昨日強漲的台塑化、台塑、台化皆小跌近 1%，其餘如台達化、華夏、中石化也有逾 1% 的跌幅。

在 5G 需求明朗帶動下，MLCC、PA、PCB 皆獲資金青睞，MLCC 中，智寶亮燈漲停，其餘個股如鈞寶、大毅、華新科、國巨等都有逾 2% 漲幅，PA 三雄在穩懋擴產帶動下，上漲表態，穩懋、全新漲幅近 3%，宏捷科漲幅近 1%，PCB 族群今日再續強，耀華、台郡漲幅達 4%，新日興、嘉聯益、南電也有逾 2% 的漲幅。

整體而言，外資在台股持續買超，且美中貿易戰持續往正向發展，加上市場預期美國聯準會將在本周降息，在資金逐漸寬鬆帶動下，台股可望持穩，惟國際情勢持續震盪，仍須留意高檔獲利了結。