台股盤中－權值股跛腳 中小型股撐盤 10900點得而復失

受到沙烏地阿拉伯石油生產設施遭攻擊，造成國際油價飆漲，歐美股昨 (16) 日同步收黑，台股今 (17) 日小漲 10.72 點開出，站上 10900 點，但隨後賣壓湧現，權王台積電也由紅翻黑，拖累指數同步下跌，平盤下震盪，10900 點得而復失，預估成交量達 1300 億元。

觀察權值股今日表現，權值三王同步走弱，鴻海受創辦人郭台銘昨日晚間宣布不參與 2020 總統大選，今開低走低，跌幅超過 1%，拖累鴻海集團個股呈現弱勢表現，另外權值股台積電、大立光也都在盤下震盪。

記憶體產業景氣看俏，族群表現強勁，南亞科漲逾半根停板，旺宏漲逾 4%，華邦電也在盤上，印刷電路板族群表現也不俗，燿華同樣漲 4%，台表科、南電、華通也都有近 2% 漲幅，瀚宇博也在盤上表現。

砷化鎵族群則由穩懋規畫擴產計畫消息激勵，PA 三雄表現強勁，全新漲近 3%，穩懋也有近 2% 漲幅，宏捷科、IET-KY、環宇 - KY 也皆在盤上，被動元件族群，國巨、華新科、信昌電、奇力新漲幅也都在 2% 上下。

另外遊戲族群，傳奇新款遊戲推出，帶動營運動能，股價漲近 6%，大宇資、網龍、智冠、智崴、宇峻、鈊象也都在盤上表現。

盤面上散熱族群相對弱勢，超眾跌逾 7%，健策跌 5%，雙鴻、泰碩、奇鋐也都跌逾 3%，包含昨天受國際原油價格上漲的塑化族群，僅呈現一日行情，台塑化、台化、台塑都在盤下震盪。

法人表示，近期正值美中貿易休兵期間，加上歐洲央行如期降息，預期美國聯準會可望在本周降息，但整體市場有價量背離疑慮，短線恐呈現高檔震盪。