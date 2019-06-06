吳忌寒新業務 Matrix 下月推出  前東家比特大陸為主要客戶

消息人士透露，比特大陸創辦人兼前任執行長吳忌寒將於 7 月推出加密貨幣託管和交易服務公司 Matrix，目前正與全球範圍內的潛在客戶進行對話（美國客戶除外），而比特大陸會是其主要客戶。

據稱，Matrix 原是比特大陸公司內部孵化的交易和託管部門，今年初看準商業機會才轉型成單獨成立的法律實體。有鑒於此，Matrix 將為比特大陸提供加密貨幣託管和借貸服務，反過來比特大陸則會為 Matrix 的場外交易（OTC）產品帶來流動性市場。

熟悉亞洲投資市場的消息人士指出，「換言之，他們一夜之間會成為最大型的 OTC 和資產管理平台。若流動性足夠充裕，低價也將隨之而來，預計 Matrix 在亞洲地區具備競爭優勢，畢竟當地市場對價格相當敏感。」

外媒分析道，此消息或將引起各界嘩然。鑒於稍早前有許多人揣測，吳忌寒是因為跟比特大陸另一名創辦人詹克團鬧分歧，才會儼然決定另起爐灶。然而目前看來，比特大陸去年底的「裁員風波」也只是擴大戰略計劃的一部分。

另一名消息人士表示，「比特大陸投資總監 Cynthia Wu 正與 Matrix 緊密合作，而且兩者之間關係良好」，唯目前尚未知悉吳忌寒將在 Matrix 所擔任的職務。

眾所周知，中國政府已經嚴格禁止加密貨幣交易，因此 Matrix 跟政府之間是否會進行對話仍留待觀察，且可能會有一家離岸控股公司，但無論如何，Matrix 都將成為重量級的新參與者，並跟 Coinbase 和 BitMEX 等國際老牌交易所同場競爭，就如消息人士所言，「最終促使亞洲成為加密貨幣場外交易的中心」。

截止截稿時間，比特大陸並未對此事作出任何回應。

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